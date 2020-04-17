ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сергій Бабкін розповів, як з родиною святкуватиме Великдень в умовах карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2020 - 12:36
Сергій Бабкін розповів, як з родиною святкуватиме Великдень в умовах карантину
Сергій та Сніжана Бабині (соцмережі артистів)

Сергій зізнався, що сам не пече паски

Цьогоріч віруючі відзначатимуть Великдень удома. Напередодні свята телеканал «Україна» покаже грандіозний концерт «Українська пісня року», який вийде в ефірі в суботу, 18 квітня, о 20:45. Артист Сергій Бабкін, який виступить у ньому, зізнався, хто пече паски в їх сім'ї і як вони проведуть цей світлий день.

Особливих планів на Великдень у музиканта немає. Сім'я Бабкіних цього року вперше не піде до церкви. Сергій каже, що будуть молитися вдома.

«Цього року буде дуже незвичайний Великдень, ще не знаю точно, як ми будемо відзначати. Але вже можу сказати, що вперше ми не підемо до церкви і не будемо святити пасочки. Хоча, нам багато говорять, що можна прийти, церква закривається, і хто встиг, той потрапив і батюшка посвятить. Та оскільки ми соціально-відповідальні, ми не підемо. Посвятимо самі, своїми думками і своїми молитвами», – зазначив Сергій Бабкін, який виступить на концерті «Українська пісня року» в ефірі каналу «Україна».

Бабкіни намагаються не їсти мучного, тому паски не печуть. Проте, святковому великодньому столу бути.

«Пасочки ми не печемо, у нас печуть їх мами. Ми все-таки дотримуємося правильного харчування, їмо мало мучного та мало солодкого. Але в нас діти люблять пасочки. Тому ми візьмемо їх у мам, те ж саме і з яєчками. У маленькому дворі у нас є мангал, ми посмажимо або шашлик, або зробимо щось, святковий стіл обов'язково буде. Це дуже світле свято, відзначати в будь-якому випадку будемо, смакота на столі обов'язково буде. Будемо так по-домашньому цього року святкувати», – розповів музикант в інтерв'ю каналу «Україна».

Сергій Бабкін розповів, як з родиною святкуватиме Великдень в умовах карантину

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна з дітьми

Як повідомлялося раніше, національна музична премія «Українська пісня року» була започаткована у 2004 році Михайлом Поплавським, а у 2019-му партнером заходу став співак Олег Винник. Артисти кажуть – об’єдналися, бо вболівають за українську пісню.

У концерті виступлять найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, NK Настя Каменських, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська, Michelle Andrade, Віталій Козловський, TARABAROVA, MELOVIN, Павло Зібров, Михайло Поплавський, KHAYAT, DILEMMA та LAUD.

Постійно на кухні: Сергій та Сніжана Бабкіни розповіла, як проводять карантин На валізах: Сергій і Сніжана Бабкіни розповіли про кризу в їхніх стосунках
Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся