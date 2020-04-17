Сергій Бабкін розповів, як з родиною святкуватиме Великдень в умовах карантину

Сергій та Сніжана Бабині (соцмережі артистів)

Сергій зізнався, що сам не пече паски

Цьогоріч віруючі відзначатимуть Великдень удома. Напередодні свята телеканал «Україна» покаже грандіозний концерт «Українська пісня року», який вийде в ефірі в суботу, 18 квітня, о 20:45. Артист Сергій Бабкін, який виступить у ньому, зізнався, хто пече паски в їх сім'ї і як вони проведуть цей світлий день.

Особливих планів на Великдень у музиканта немає. Сім'я Бабкіних цього року вперше не піде до церкви. Сергій каже, що будуть молитися вдома.

«Цього року буде дуже незвичайний Великдень, ще не знаю точно, як ми будемо відзначати. Але вже можу сказати, що вперше ми не підемо до церкви і не будемо святити пасочки. Хоча, нам багато говорять, що можна прийти, церква закривається, і хто встиг, той потрапив і батюшка посвятить. Та оскільки ми соціально-відповідальні, ми не підемо. Посвятимо самі, своїми думками і своїми молитвами», – зазначив Сергій Бабкін, який виступить на концерті «Українська пісня року» в ефірі каналу «Україна».

Бабкіни намагаються не їсти мучного, тому паски не печуть. Проте, святковому великодньому столу бути.

«Пасочки ми не печемо, у нас печуть їх мами. Ми все-таки дотримуємося правильного харчування, їмо мало мучного та мало солодкого. Але в нас діти люблять пасочки. Тому ми візьмемо їх у мам, те ж саме і з яєчками. У маленькому дворі у нас є мангал, ми посмажимо або шашлик, або зробимо щось, святковий стіл обов'язково буде. Це дуже світле свято, відзначати в будь-якому випадку будемо, смакота на столі обов'язково буде. Будемо так по-домашньому цього року святкувати», – розповів музикант в інтерв'ю каналу «Україна».

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна з дітьми

Як повідомлялося раніше, національна музична премія «Українська пісня року» була започаткована у 2004 році Михайлом Поплавським, а у 2019-му партнером заходу став співак Олег Винник. Артисти кажуть – об’єдналися, бо вболівають за українську пісню.

У концерті виступлять найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, NK Настя Каменських, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська, Michelle Andrade, Віталій Козловський, TARABAROVA, MELOVIN, Павло Зібров, Михайло Поплавський, KHAYAT, DILEMMA та LAUD.