Сергій Бабкін похвалився накачаним торсом в новому сольному кліпі

Відео: youtube.cpm/Сергій Бабкін)

Відомий український виконавець Сергій Бабкін, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, вперше за два роки презентував сольний кліп на новий сингл під назвою "Дихай повільно". Відео було опубліковано на Youtube-каналі музиканта.

Режисером першої відеороботи з нового альбому Бабкіна "Музасфера" виступив молодий режисер Ярослав Коротков. Для створення кліпу знадобилося 20 годин безперервної роботи, близько 40 чоловік на майданчику, 16 тонн води, команда альпіністів і піротехніків.

Фото: Сергій Бабкін (прес-служба)

Зазначимо, що зйомки відбувалися наприкінці листопада в одному павільйоні, але були розбиті на декілька локацій, серед яких величезний басейн з водою, спеціально сконструйоване хмара і сотні небесних ліхтариків. Виглядає все це дуже ефектно. До того ж, Сергій знімався з оголеним торсом, демонструючи накачану фігуру.

Фото: Сергій Бабкін (прес-служба)

У відео Бабкін знаходить баланс між внутрішнім і зовнішнім: за допомогою медитації і деталей, що з'являються поряд.

"Вже дуже близько зимові свята, а в цьому треку є те особливе тепло, ідеальне, щоб закутатися в плед, випити чогось гарячого і насолоджуватися моментом, забувши про суєту, - розповідає Бабкін. - Адже ми, люди – енергетичні частинки великого вселенського потоку, який неможливо зупинити. Але можна спробувати витягнути себе з нього на 10 хвилин і поспостерігати за тим, що відбувається з нами зараз, "дихати повільно". Про це і відео – помічати те, що знаходиться навколо і бути присутнім в моменті. Тут і зараз".

Фото: Сергій Бабкін (прес-служба)

Шанувальники позитивно оцінили нову відеороботу Сергія та похвалили його фізичну форму.

"Сергей, благодарю за любовь ко всему окружающему вас. Это чувствуеться, что вы счасливы. Состояние счастья может передавать только счасливый человек. Вдохновляюсь вашим творчеством", - пише один з підписників.

"Цікава режисерська робота! Гарне, тепле авторське, як завжди, виконання!" - відмітив другий.

"Чудова фізична форма", - похвалив третій.

Скріншот коментарів (youtube.cpm/Сергей Бабкин)

Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів про поїздку в рідне місто Харків. Музикант опублікував фотографію, на якій зображений засніжений Харків і поскаржився на те, що в його рідному місті дуже погано справляються з погодними умовами.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомках фільму.

Співак зізнався, що це далося нелегко, оскільки він не володіє англійською мовою. А ще недавно артист знявся у фільмі "11 дітей з Моршина", а також став його саунд-продюсером.

А також розповідали про те, що Бабкін емоційно відреагував на кліп учасниці Жіночого кварталу".

Відео: РБК-Україна