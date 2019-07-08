Сергій Бабкін поетично порівняв сім'ю з Сонячною системою

Популярний музикант і актор Сергій Бабкін, який зараз з головою поринув у будні молодого тата і присвячує багато часу догляду за сином Єлисеєм, поділився з підписниками свого Instagram почуттями, які викликає у нього дружина Сніжана. У день її народження Сергій написав романтичні рядки, порівнявши дружину із зіркою — центром Сонячної системи, а себе назвав її супутником. Дітям дісталися ролі планет, які обертаються навколо світила.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)

"Наша маленька Сонячна система включає в себе вже три Планети, Супутник і його Зірку. Природно-красиву, приголомшливо-теплу і незворушно-яскраву Зірку. Це ти, Кохана моя! Тільки коли ти поруч - є життя. І вона така, якою повинна бути - дивовижна і непередбачувана. Коли ми всі разом кружляємо навколо тебе, в нашім всесвіті настає гармонія!" - зізнався артист своїм підписникам.

На що фанати помітили, що подружжя Бабкіних дійсно приклад щасливої сім'ї, який хочеться наслідувати.

Скільки любові в цих словах!

Кожен раз захоплююся вашою родиною. Зі святом!

Ви - приклад щасливої родини!

Дуже гарне фото. Щастя Вашій сонячній системі

З Днем народження Сніжану! Вашою родиною хочеться милуватися! Бережіть свою сонячну систему

Які чудові слова! Як хочеться їх чути кожній жінці-матері

Які красиві слова. І ваша сім'я.

Красуня

Нагадаємо, нещодавно Сергій Бабкін зізнався, як це згадати безсонні ночі через немовля, що не спить. Він у своєму блозі Instagram розговорився про будні молодого тата.

Раніше дружина Сергія Бабкіна опублікувала фото з сином на руках, зроблене на другий день після пологів.