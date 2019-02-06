Серйозне табу: стало відомо про обмеження няні дітей Кейт Міддлтон

Марія Боралло закінчила коледж по пдготовці елітних нянь і знайома з усіма правилами життя в монаршій родині

Не секрет, что в королевских семьях за детьми присматривают первоклассные няни, которые образцово воспитывают будущих монархов. Например, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи опекает Мария Боралло, которая хорошо знакома с царящими там правилами и порядками, в частности, знает, на какие слова наложен запрет и как никогда нельзя называть маленьких принцев и принцесс. Об этом сообщает Mail Online.

Женщина живет в Кенсингтонском дворце и помогает Кейт Миддлтон и принцу Уильяму в поездках и путешествиях. Мария закончила колледж Норланд в городе Бат, который специализируется на подготовке элитных нянь.

Именно в этом учебном заведение ценные кадры учат, что будущих монархов нельзя называть разговорным словом kids (в переводе - дети), а только более официально children или обращаться по имени. Это показатель уважения ребенка, как личности.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Стоит отметить, что Кейт Миддтон на публике в присутствии своих сыновей и дочери выглядит очень собранной. Она всегда может положится на Марию, которой у герцогини Кембриджской сложились доверительные отношения.

Ранее Кейт Миддлтон во время рабочего визита в школы Лондона рассказала о том, что любят кушать ее дети.

Напомним, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон планирует родить четвертого ребенка, но это событие произойдет не раньше 2020 года.

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили известную премию, именуемую "британским Оскаром" - BAFTA.

Видео: РБК-Украина