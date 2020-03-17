Серце б'ється з особливим трепетом: Настя Каменських зробила важливе звернення у зв'язку з коронавірусом

Настя закликає до усвідомленості та відповідальності
Закордонні та українські зірки не можуть залишатися осторонь від глобальної проблеми поширення коронавіруса. Потап і Настя Каменських — також серед відповідальних громадян. Зазначимо, що в Україні коронавірусом заразилися четверо осіб. І вони не подорожували за кордон! Про що повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради. А це означає, що запобіжні заходи тільки посилюватимуться. І кожному слід замислитися про свою безпеку і безпеку інших. Українські селебрітіс також користуються своєю популярністю. І звертаються до багатомільйонної армії прихильників з проханням не панікувати! А також стежити за особистою гігієною. Настя Каменських поділилася своїми життєво важливими правилами на період карантину.
Так, на своїй instagram-сторінці українська красуня опублікувала великий піст на актуальну тему. Співачка також закликає українців по можливості залишатися вдома. За словами Насті, її серце б'ється з особливим трепетом.
“Ну що сказати, хлопці! Серце з особливим трепетом б'ється зараз. Ти розумієш, що весь світ об'єднується в рішеннях заради здоров'я. Я хочу, щоб у кожному куточку планети було максимум щастя і здоров'я. Тому використовуємо карантин як захід безпеки і як можливість побути вдома і зайнятися питаннями, на які не вистачало часу в звичайному житті", — закликає Настя. Виконавиця вкотре підкреслила, що зміни починаються з кожного з нас. Тому необхідно проявити максимальну відповідальність!
“Пам'ятайте! Зміни починаються з себе. Якщо кожен з нас буде проявляти усвідомленість і відповідальність — ми швиденько переможемо всі віруси", — пише Каменських.
Фото: instagram.com/kamenskux
Далі Настя по пунктах перерахувала, як дбати про безпеку своєї і близьких.
Отже, робимо найпростіші заходи, щоб убезпечити себе та інших:
“Як тільки закінчиться карантин, ми з вами наживо побачимося на моїх концертах, а поки що ми з вами в онлайні! Здоров'я всім. Хочете добірки фільмів/серіалів/книг від мене?" — підсумувала Каменських.
Фолловери Насті поспішили і на її питання відповісти, і подякувати за "пост відповідальності":
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше Леді Гага потужно звернулася до усього світу у зв'язку з коронавірусом.