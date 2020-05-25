Сім'я - де тепло і затишно: дружина Влада Ями зворушила трепетними фото з коханим

Влад Яма проводить карантин з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Нещодавно зоряний хорегограф і суддя Танців з зірками розповів, що у них виникали деякі труднощі на самоізоляції, проте вони успішно з ними впоралися і лише зміцнили свої відносини. Дружина з ним повністю згодна, більше того, вона вважає, що сімейна гармонія багато в чому залежить саме від жінки.

На своїй сторінці в Instagram Ліліана опублікувала трепетну серію чорно-білих кадрів з коханим чоловіком, на яких пара ніжно обіймає один одного. Вона розкрила, що для неї значить сім'я, а також ключ до успіху у відносинах з чоловіком.

"Сім'я - це де тепло і затишно. Де тебе зрозуміють, завжди допоможуть і підтримають. Головне - розгледіти правильного партнера по життю і не поспішати в цій справі, як на мене. А погода і температура вдому вже залежить від самої жінки, її прийняття та любові себе. Так що перш ніж вимагати від партнера, починайте з себе. Ключ до успіху - робота над собою", - поділилася дружина Ями.

Фото: Ліліана і Влад Яма (instagram.com/liliya_yama)

Влад не залишився осторонь і тут же відреагував на публікацію коханої.

"Давай вже обніматися швидше!!!" - написав хореограф в коментарях.

Фолловери також не пройшли повз і засипали пару розчуленими відгуками.

Ви дуже гарна пара

Ви прекрасні

- Гарна пара

Як же мені подобається ваша пара

Обожнюю Вас!

Таки так! Ви найтепліша мила красива і дуже затишна РОДИНА!

Які щирі і добрі усмішки.Так згідна від жінки багато залежить, але від чоловіка не менше

Яка ви пара мімішна

Це неймовірна пара

Милота

Позитивчики. Від яке воно - просте людське щастя. Любов, повага та взаєморозуміння. На Вас Приємно і дивитися і слухати і читати

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.