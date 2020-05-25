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Сім'я - де тепло і затишно: дружина Влада Ями зворушила трепетними фото з коханим

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Ліліана вважає, що погода в домі залежить від жінки

Влад Яма проводить карантин з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Нещодавно зоряний хорегограф і суддя Танців з зірками розповів, що у них виникали деякі труднощі на самоізоляції, проте вони успішно з ними впоралися і лише зміцнили свої відносини. Дружина з ним повністю згодна, більше того, вона вважає, що сімейна гармонія багато в чому залежить саме від жінки.

На своїй сторінці в Instagram Ліліана опублікувала трепетну серію чорно-білих кадрів з коханим чоловіком, на яких пара ніжно обіймає один одного. Вона розкрила, що для неї значить сім'я, а також ключ до успіху у відносинах з чоловіком.

"Сім'я - це де тепло і затишно. Де тебе зрозуміють, завжди допоможуть і підтримають. Головне - розгледіти правильного партнера по життю і не поспішати в цій справі, як на мене. А погода і температура вдому вже залежить від самої жінки, її прийняття та любові себе. Так що перш ніж вимагати від партнера, починайте з себе. Ключ до успіху - робота над собою", - поділилася дружина Ями.

Фото: Ліліана і Влад Яма (instagram.com/liliya_yama)

Влад не залишився осторонь і тут же відреагував на публікацію коханої.

"Давай вже обніматися швидше!!!" - написав хореограф в коментарях.

Фолловери також не пройшли повз і засипали пару розчуленими відгуками.

  • Ви дуже гарна пара
  • Ви прекрасні
  • - Гарна пара
  • Як же мені подобається ваша пара
  • Обожнюю Вас!
  • Таки так! Ви найтепліша мила красива і дуже затишна РОДИНА!
  • Які щирі і добрі усмішки.Так згідна від жінки багато залежить, але від чоловіка не менше
  • Яка ви пара мімішна
  • Це неймовірна пара
  • Милота
  • Позитивчики. Від яке воно - просте людське щастя. Любов, повага та взаєморозуміння. На Вас Приємно і дивитися і слухати і читати

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.

Автор: Марина Настевіч

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