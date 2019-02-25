"Сімейний підряд": Лілія Ребрик похвалилася досягненнями дочки

Телеведуча показала фотозвіт з турніру з танців, в якому брала участь вся сім'я

Популярная телеведущая Лилия Ребрик, которая поделилась секретами воспитания своих дочек, рассказала об участии старшей девочки в турнире по бальным танцам и достижениях начинающей звезды. Также она показала подробный фотоотчет с состязания в Instagram.

Знаменитость призналась, что она стала ведущей мероприятия, а ее муж, хореограф Андрей Дикий, - судьей. Лилия отметила, что Украина богата подающими надежды талантами, потому она получила настоящее удовольствие от своей работы.

"Фотоотчет с прекрасного турнира по бальным танцам "Team dance cup", который вчера прошел в Киеве. Я - ведущая, Андрей - судья, Диана- участница. Семейный подряд. Люблю проводить время вместе, пусть даже и на работе ... Вчера столько танцев насмотрелась. Диана с Никитка такие молодчинки! И вообще, как много у нас в Украине талантливых детей! Браво! Я в восторге. Все такие молодцы! Одним словом: я вчера вела - и гордилась, вела- и наслаждалась. Сплошное удовольствие получила", - написала она с восхищением.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей разделили ее восторг и похвалили старшую дочь знаменитости, пожелав ей творческих успехов и достижений.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

"Крутые, молодцы! Дикасимейка, вы супер. Счастья вам", "Классные! Красивые родители - красивые дети", "В талантливых родителей - талантливые дети! Дианка молодец очень уверенно держится на паркете!", "Они такие классные! Умнички! Молодцы! Вы очень красивая пара! Счастья вам!", "Дианка очень красивая, милая девочка, и семейство ваше благоугодно, светлые такие", - писали комментаторы.

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К слову, Лилия Ребрик показала превосходную растяжку в воздухе, похваставшись хорошей физической подготовкой.