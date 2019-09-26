"Сімейні будні": Тодоренко підірвала мережу пікантним постільним відео з Топаловим

Зоряне сімейство Регіна Тодоренко і Влад Топалов з задоволенням ділиться в мережі милими і веселими моментами зі свого життя. Ведуча і співак розчулюють шанувальників своїми ніжними почуттями один до одного, вміють пожартувати і посміятися над собою, а також показують, як виховують свого синочка Михайла. Так, нещодавно парочка потішила смішним відео, на якому вони нібито складають книгу казок для свого Майкла - так малюка називають в родині.

А ось наступним відеороликом Регіна не на жарт розбурхала мережу! Ведуча вирішила показати фанам їх з чоловіком сімейні будні, а саме - як проходить їх ніч. Так що дія відбувається у подружньому ліжку.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, розвеселивши підписників.

"Все як у всіх! У вас теж так бувало?" – запитала телеведуча у своїх прихильників під публікацією.

Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

У ролику Влад і Регіна лежать у ліжку і мають намір виконати подружній обов'язок. Однак як тільки пара в пориві пристрасті почала скидати одяг, в сусідній кімнаті почувся плач дитини. Довелося мамі вставати і йти заспокоювати малюка. Після чого вони з чоловіком вирішили пограти в пікантні ігри з прив'язуванням до ліжка і зав'язування очей, але і тут їм завадив крик сина.

Після декількох спроб виснажені батьки падають на ліжко і просто засинають, позбувшись сил і бажання.

Фолловери знатно посміялися над роликом, при цьому багато відзначили, що ситуація дійсно дуже життєва.

як це знайомо

Дрібний контрацептив

Як же життєво

Региночка ви з Владом найкраща пара на світі!

Саме так!

Спільний сон - надійний метод контрацепції

А коли почне тупотіти, стане ще екстремальнішою

Все так і було

Даааа...завжди так

Звичайно....витрати виробництва

Боротьба з конкурентами вона така

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з сином Майклом.

Раніше Регіна Тодоренко потішила нестримним веселощами з Владом Топаловим у ефірі ТБ-шоу.