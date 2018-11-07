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На сімейному знімку Лорак була помічена з обручкою (фото)

Lite » Зірки 07.11.2018 - 22:39
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Останнім часом Ані Лорак з'являлася на публіці без кільця

Відома опальна українська пвиконавиця Ані Лорак, яка разом зі співачкою Вірою Брежнєвою увійшли в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, нещодавно запостила у свій Instagram новий чорно-білий знімок. Зірка поділилася з фоловерами фото зі своєю донькою Софією.

На сімейному знімку Лорак була помічена з обручкою (фото)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

В кадрі артистка та її дочка відображені в фемілі-луці. Для образу усміхнені зоряна мама і її дитина обрали схожі джинси і білі футболки. Цікаво, що на безіменному пальці співачки видно обручку, яку вона останнім часом знімала. Користувачі припустили, що, швидше за все, фото є архівним архівне.

Життєрадісне сімейне фото шанувальники Ані Лорак оцінили неймовірною кількістю лайків: за вісім годин оцінку "подобається" поставили понад 221 000 фоловерів.

Крім того, передплатники написали багато приємних коментарів до сімейного фото співачки: "Красуні", "Ви так схожі", "Копія мами", "Двійнята", "Гарне фото, але десь знімки з чоловіком".

На сімейному знімку Лорак була помічена з обручкою (фото)

На сімейному знімку Лорак була помічена з обручкою (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, нещодавно Астролог рассказал, що чекає шлюб Ані Лорак.

Нагадаємо, ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито фіктивний шлюб співачки.

I, що чоловік Ані Лорак зробив тату на честь дочки Софії.

Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

Новини України Ані Лорак
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