Сімейне тренування: Ганна Різатдінова підкорила домашнім відео з підрослим сином

Суперфіналістка "Танців з зірками 2019" Ганна Різатдінова може похвалитися неймовірною гнучкістю і шикарною розтяжкою, а також ідеальною фігурою. Незважаючи на те, що гімнастка закінчила кар'єру в професійному спорті і встигла народити дитину, вона підтримує прекрасну фізичну форму. Для цього вона регулярно займається спортом, в тому числі і вдома. Так, нещодавно Ганна показала свої улюблені асани з йоги - далеко не найпростіші!

Іноді спортсменка долучає до тренувань і синочка Романа, якого вона народила від скандального екс-депутата Олександра Онищенка. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася милим домашнім відео, на якому займається присіданнями разом з ним.

Малюк, якому в листопаді виповнилося два роки, намагається наслідувати зіркову маму, періодично відволікаючись на камеру. В кінці мама і син забавно дають один одному "п'ять".

"Так пишаюся моїм маленьким чемпіоном", - підписала відео Різатдінова.

Відео: Ганна Різатдінова з сином Романом (instagram.com/anna_rizatdinova)

Користувачі мережі розчулюються підрослому маляті і згодні, що найкраще виховання - це особистий приклад.

Вже такий дорослий

Супер

Молодці

Які милі

Батьки кращий приклад частка діток

Звісно! Маленький чемпіон!

Молодчинка,виховання особистим прикладом !

Ви дуже класні!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова знялася в ефектній тематичній фотосесії і перетворилася в кіно-діву з 80-х.