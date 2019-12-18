Сімейна ідилія: Маша Єфросиніна зворушила ніжністю з чоловіком і сином (відео)

Ведуча поділилася затишним домашнім відео
Популярна телеведуча Маша Єфросиніна встигає все - і захоплювати ефектними нарядами на світських виходах, та проводити час з рідними. Нещодавно вона зводила свого п'ятирічного сина Сашка в Академію Патрульної служби, оскільки хлопчик мріє стати поліцейським. До слова, малюк залишився під таким враженням, що кілька годин навіть не розмовляв!
Маша не тільки "вигулює" стильні луки, але й сама є власницею модного бренду, який випускає зручний одяг для будинку і подорожей. Нерідко вона сама ж його і рекламує, а іноді залучає і сім'ю. На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна поділилася чарівним домашнім відео, на якому розчулила ніжністю з чоловіком і синочком. Звичайно ж, всі одягнені у затишні вбрання з новорічної капсули її бренду.
У ролику Маша з чоловіком Тимуром Хромаєвим ніжаться на дивані, обнімаючись і цілуючись. Трохи пізніше до них приєднується і синочок Саша, який також отримує свою порцію ніжності і любові.
На Маші - милий комбінезон в рожеву дрібну клітку, а на Тимурі - штани такого ж кольору і біла кофта.
Відео: Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (instagram.com/mashaefrosinina)
Користувачі мережі не залишилися байдужими і залишили під відео багато душевних відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз.