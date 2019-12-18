Сімейна ідилія: Маша Єфросиніна зворушила ніжністю з чоловіком і сином (відео)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася затишним домашнім відео

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна встигає все - і захоплювати ефектними нарядами на світських виходах, та проводити час з рідними. Нещодавно вона зводила свого п'ятирічного сина Сашка в Академію Патрульної служби, оскільки хлопчик мріє стати поліцейським. До слова, малюк залишився під таким враженням, що кілька годин навіть не розмовляв!

Маша не тільки "вигулює" стильні луки, але й сама є власницею модного бренду, який випускає зручний одяг для будинку і подорожей. Нерідко вона сама ж його і рекламує, а іноді залучає і сім'ю. На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна поділилася чарівним домашнім відео, на якому розчулила ніжністю з чоловіком і синочком. Звичайно ж, всі одягнені у затишні вбрання з новорічної капсули її бренду.

У ролику Маша з чоловіком Тимуром Хромаєвим ніжаться на дивані, обнімаючись і цілуючись. Трохи пізніше до них приєднується і синочок Саша, який також отримує свою порцію ніжності і любові.

На Маші - милий комбінезон в рожеву дрібну клітку, а на Тимурі - штани такого ж кольору і біла кофта.

Відео: Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі не залишилися байдужими і залишили під відео багато душевних відгуків.

Таке задоволення за вами спостерігати. Будьте щасливі завжди

Як це мило. Я не можу перестати переглядати його знову і знову

Ви дуже гарна та щаслива родина.

Яке задоволення спостерігати за вашої світлої парою

Дякую за відео! За те ,що показали ваші почуття! Це так зворушливо! Як ніби підгледіли за вами)

Краща реклама, так душевно і стільки любові! Приємно дивитися

ви прекрасні! з наступаючими святами!!

Які ви милі

Ви такі неймовірні, такі закохані та романтичні

Дуже красиві і гармонійні

Ви так мило соромитеся показувати свої почуття в кадрі :) це так мило :))

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз.