"Сексуальна бібліотекарка": Віра Брежнєва вразила незвичайним образом

Співачка запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона ходила в такому вигляді
Шанувальники звикли бачити Віру Брежнєву в ефектних і спокусливих образах і стильних вбраннях, однак нове фото артистки дещо їх здивувало. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала свіжий знімок у незвичному для себе вигляді.
37-річна Віра зображена на тлі сходів з килимом, при цьому знаменитість вдягнена в просту кофточку болотно-зеленого кольору. Крім того, на її обличчі майже немає макіяжу, зате несподівано присутні окуляри.
"Вчора була в одному цікавому місці )) де і чому так виглядала? Ваші варіанти", - запропонувала фоловерам відгадати загадку артистка.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Користувачі мережі відразу ж почали будувати свої припущення. Більшість вважає, що Брежнєва була в якомусь офіційному закладі, або ж бібліотеці чи консерваторії. Фани також зазначили, що співачка виглядає просто чарівно.
Нагадаємо, Віра Брежнєва умилила рідкісним фото з чоловіком, продюсером і композитором Костянтином Меладзе.
Раніше Віра Брежнєва прилетіла в Київ, де встигла зустрітися зі своїми зірковими друзями в одному із закладів столиці.
До речі, Віра Брежнєва показала запальні танці на столі під час вечірці з нагоди дня народження подруги.