Сексуальна байкерша: Надя Дорофєєва в шкіряних лосинах оголила животик та осідлала байк

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала своє вражаюче перевтілення

Надя Дорофєєва вміє бути різною - зворушливо-романтичною, зухвало-сміливою і сексуально-привабливою. Вона легко перевтілюється на екрані і так само просто обігрує різні образи в життя. У гардеробі у дівчини преважає зручний одяг, але є місце для жіночних і відверто сексуальних аутфітів. Наприклад, вона показал блискавичне перетворення з стильної дівчини в картатому ансамблі в відверто сексуальну байкершу в шкіряних лосинах і короткій косусі.

Надя розмістила коротке відео формата соцмережі TikTok, на якому в мить виявляється верхи на байку в сексапільному і ефектному аутфіті. Шкіряний ансамбль вона доповнила грубими черевиками з тракторної підошвою. Пізніше дівчина окремо показала фото, зроблене поблизу. Образ доповнила пустотлива зачіска - два хвостики з боків і пару пасом, випущених на обличчя.

"Це я на мотоциклі", - залишила лаконічний підпис співачка. Шанувальники по достоїнству оцінили провокативні кадри за участю своєї улюблениці.

Надя Дорофеева зробила ефектне фото на байку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Спокуслива гонщиця: Надя Дорофєєва в ультраміні вразила незвичайним фото

Яка кайфово

Тобі так йде

Попа як у Кім

Красуня

Шикарна

крута

Неймовірна

Надя іскра

Бандитка

Круто виглядає

До речі, раніше Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом зворушила ніжним сімейним кадром.