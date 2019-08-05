"Сексі-мати": Тіна Кароль спокушає чуттєвим фото в сітчастому плаття

Співачка показала пристрасть і ніжність на одному знімку
Тіна Кароль щодня підкидає своїм шанувальникам привід для обговорень – пікантні і чуттєві фото з натяком на спокусу, які буквально змушують її фанів затамувати подих. Поп-діва приміряла амплуа спокусливої і сексуальної дівчини і, схоже, поки що не планує з ним розлучатися. Під кожним новим знімком бувально відразу після публікація збирається величезна кількість схвальних коментарів від підписників зірки, які готові вивчати кожну деталь образу своєї улюблениці.
На новому мнохромном фото в Instagram Тіна постала перед очима фанів у сітчастому в'язаному платті. Вона кокетливо оголила одне плече і одночасно підняла поділ вбрання, елегантно ведучи рукою по нозі.
Співачка прийняла спокусливу позу, трохи закинувши голову назад і в блаженстві закривши очі. Її волосся струмують по плечах і досягають талії. Вона сидить на краю ліжка боса, торкаючись носочками підлоги.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Провокативний знімок відразу ж оцінили фани поп-діви, які вже звикли бачити її в спокусливих образах, але кожен раз насилу підбирають слова, щоб описати свій захват.
Скріншот коментарів
Раніше Тіна Кароль вже публікувала знімки з фотосету в цьому ж вбранні. Тоді співачка ризикнула оголитися на камеру, приймаючи грайливі пози перед об'єктивом.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Раніше Тіна Кароль показала чуттєве відео, зняте біля океану на пляжах Америки.
Також Тіна Кароль полонила ніжним фото на березі. Співачка в мереживній сукні на тонких бретелях нагадала шанувальникам русалку.
До речі, Тіна Кароль обпекла магнетичним поглядом на спокусливих пляжних фото.