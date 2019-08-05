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"Сексі-мати": Тіна Кароль спокушає чуттєвим фото в сітчастому плаття

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 14:27
"Сексі-мати": Тіна Кароль спокушає чуттєвим фото в сітчастому плаття
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала пристрасть і ніжність на одному знімку

Тіна Кароль щодня підкидає своїм шанувальникам привід для обговорень – пікантні і чуттєві фото з натяком на спокусу, які буквально змушують її фанів затамувати подих. Поп-діва приміряла амплуа спокусливої і сексуальної дівчини і, схоже, поки що не планує з ним розлучатися. Під кожним новим знімком бувально відразу після публікація збирається величезна кількість схвальних коментарів від підписників зірки, які готові вивчати кожну деталь образу своєї улюблениці.

На новому мнохромном фото в Instagram Тіна постала перед очима фанів у сітчастому в'язаному платті. Вона кокетливо оголила одне плече і одночасно підняла поділ вбрання, елегантно ведучи рукою по нозі.

Співачка прийняла спокусливу позу, трохи закинувши голову назад і в блаженстві закривши очі. Її волосся струмують по плечах і досягають талії. Вона сидить на краю ліжка боса, торкаючись носочками підлоги.

&quot;Сексі-мати&quot;: Тіна Кароль спокушає чуттєвим фото в сітчастому плаття

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Провокативний знімок відразу ж оцінили фани поп-діви, які вже звикли бачити її в спокусливих образах, але кожен раз насилу підбирають слова, щоб описати свій захват.

  • Муза
  • І кому ж дістанеться вся твоя пристрасть і ніжність?
  • Спокусниця
  • Шикарне фото
  • Очей чарівність!
  • Богиня!
  • Прекрасно
  • Неперевершена, люблю!
  • Карколомна
  • Гаряче! Тіна, туши пожежа
  • Тін, ти зводиш нас з розуму
  • Дівчина тигриця
  • Красуня
  • Наша сексі-мати
  • Ти прекрасна сексі-мати
 

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль вже публікувала знімки з фотосету в цьому ж вбранні. Тоді співачка ризикнула оголитися на камеру, приймаючи грайливі пози перед об'єктивом.

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль показала чуттєве відео, зняте біля океану на пляжах Америки.

Також Тіна Кароль полонила ніжним фото на березі. Співачка в мереживній сукні на тонких бретелях нагадала шанувальникам русалку.

До речі, Тіна Кароль обпекла магнетичним поглядом на спокусливих пляжних фото.

"Не перестаєш дивувати": чарівна Кароль обпекла магнетичним поглядом Попа як у Кім: Тіна Кароль спокусила мережу розкішним "виглядом ззаду"
Новини України Тіна Кароль
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