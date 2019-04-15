"Сексі діва": спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа

Поки весна не радує гарною погодою, багато хто з нетерпінням чекають тепла і літа. У їх числі і українська співачка Злата Огнєвіч, яка з ностальгією згадала про спекотні днинки на своїй сторінці в Instagram.

Артистка поділилася "гарячим" літнім фото, на якому вона зображена в злитному жовтому купальнику в томній позі. На плечі знаменитість накинула джинсову куртку.

"Зізнайтеся, хто вже хоче літа? З його миттєвими дощами і квітами? Літа, де можна влаштовувати вечірки з друзями до самого ранку і зустрічати схід сонця босоніж? Я так люблю літо, воно нагадує мені перше кохання і лагідне море, яке виблискує тисячами вогників уночі... Тож, літо, ти вже зрозуміло, я чекаю саме на Тебе", - поділилася Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Користувачі мережі зізналися, що теж дуже чекають приходу літнього сезону, а також захоплювалися красою і сексуальністю співачки.

"Ти просто чарівна"

"Красунечка"

"Ой, Злата) Яка Ви красива)"

"Сексі манюння. Цьому цьому"

"Неймовірна красуня!"

"Яка ж Ви .. ніжна, солодка, сексуальна, гаряча, магічна БОГИНЯ ..."

"Літо чекає на Злату. Ми чекаємо літа, а літо теж чекає усіх нас. Літо дарує нам тепло, а ми йому - наш літній настрій"

"Класне фото"

"Я вже хочу літа і тепла"

"Мулатка - шоколадка =)"

"Сексі діва"

"Якщо літо виглядає саме так, то безумовно! Злато, світлина неймовірно гарна"

Нагадаємо, ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу.

До речі, раніше Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.