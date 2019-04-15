"Сексі діва": спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа

Прихильники залишилися в захваті від "гарячого" фото співачки
Поки весна не радує гарною погодою, багато хто з нетерпінням чекають тепла і літа. У їх числі і українська співачка Злата Огнєвіч, яка з ностальгією згадала про спекотні днинки на своїй сторінці в Instagram.
Артистка поділилася "гарячим" літнім фото, на якому вона зображена в злитному жовтому купальнику в томній позі. На плечі знаменитість накинула джинсову куртку.
"Зізнайтеся, хто вже хоче літа? З його миттєвими дощами і квітами? Літа, де можна влаштовувати вечірки з друзями до самого ранку і зустрічати схід сонця босоніж? Я так люблю літо, воно нагадує мені перше кохання і лагідне море, яке виблискує тисячами вогників уночі... Тож, літо, ти вже зрозуміло, я чекаю саме на Тебе", - поділилася Злата.
Користувачі мережі зізналися, що теж дуже чекають приходу літнього сезону, а також захоплювалися красою і сексуальністю співачки.
Нагадаємо, ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу.
До речі, раніше Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.