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Сексапільна зебра: MARUV розбурхала пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу

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Артистка в незвичайному вбранні позує в провокаційних позах

Епатажна українська співачка MARUV - відома любителька провокації і регулярно тішить шанувальників новими гарячими фотосесіями і відвертими кадрами. У листопаді артистка влаштувала справжнє свято своїм фанатам і випустила відразу декілька відеоробіт - наприклад, кліп To Be Mine,, який тут же підірвав мережу. А тепер вона поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантними кадрами зі зйомок ще одного ролика.

Артистка опублікувала цілу серію неймовірних знімків бекстейджу зйомок кліпу на пісню Don't U Waste My Time, яка входить до її нового альбому Hellcat Story.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV постала в ефектному образі сексапільної зебри - співачка приміряла облягаючий чорно-білий латексний костюм, а доповнили вражаючий лук чорні стрипи і шкіряне кепі.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Зірка позує в провокаційних позах в самих різних локаціях - біля ліхтарного стовпа, який вона використовує в якості пілона, на лавці, і навіть на дереві разом зі своєю підтанцьовкою. Дівчата-танцівниці одягнені в такі ж вбрання, як і Анна Корсун (справжнє ім'я артистки, - прим. ред.).

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

До речі, сам кліп вже також був оприлюднений.

Шанувальники поспішили засипати кохану співачку захопленими коментарями - особливо їх вразили кадри із зебрами на деревах.

  • Яка киця
  • Хижачки
  • Шикарна
  • Черговий шедевр
  • Дуже крута, цікава музика, Марув ти НАМБЕР УАН!) Давай більше епізодів!)
  • Ох вже ці вегани)
  • Зебра
  • Ось так йдеш ввечері в парку, а там Марув видосы знімає
  • Мені цікаво як вони залізли на дерево
  • Тигриці
  • Зебри під речовинами)
  • Шалено сексуальна красуня!!!!!
  • Красуні
  • Стиль на висотіяк завжди!)))

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше зухвала MARUV здивувала оригінальним фото з чоловіком.

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