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Сексапільна розвідниця: Анна Сєдокова вразила несподіваним образом


Співачка позувала у чоловічому вбранні і з сигарою в роті

Останнім часом апетитна Анна Сєдокова вже кілька разів дивувала шанувальників, приміряючи чоловічі образи - співачка позувала у строгих костюмах і навіть з вусами. Схоже, вона відмінно вжилася в роль, так як знову приголомшила фанів дещо несподіваним образом.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото, на якому постала в темно-синьому чоловічому костюмі з краваткою і білою сорочкою. Ефектний образ доповнює капелюх в тон, а також сигара, яку Анна чуттєво тримає в роті, відкривши губи. Свої довгі локони вона залишила розпущеними і зухвало дивиться в об'єктив, злегка примружившись.

"Sun addicted. Sin addicted", - написала Сєдокова, що перекладається як "Залежна від сонця. Залежна від гріха".

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Більшості підписників дуже сподобалося таке перевтілення виконавиці - в коментарях її порівняли з розвідницею і мафіозі і просто засипали безліччю компліментів.

  • "Зводиш мене з розуму"
  • "Моя богиня"
  • "Ну що за жінка така неймовірна"
  • "Ані дуже йде синій колір"
  • "Сицилійська мафія)"
  • "Неймовірна Красуня"
  • "Моз попереджає краса Ані Сєдокової вбиває наповал"
  • "Іноді сигара це просто сигара"
  • "Агент 007 російська контразветка"
  • "Жінка вогонь"
  • "Елегантно"
  • "Дуже стильно!!! Круто виглядаєш!!!"
  • "Небезпечна особа"
  • "Дуже оригінально!!! Прям круть крутецька, яка фоточка"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.

Ми також писали, що Анна Сєдокова викликала захоплення нарядом з леопардовим принтом.

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