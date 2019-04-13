Сексапільна розвідниця: Анна Сєдокова вразила несподіваним образом

Останнім часом апетитна Анна Сєдокова вже кілька разів дивувала шанувальників, приміряючи чоловічі образи - співачка позувала у строгих костюмах і навіть з вусами. Схоже, вона відмінно вжилася в роль, так як знову приголомшила фанів дещо несподіваним образом.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото, на якому постала в темно-синьому чоловічому костюмі з краваткою і білою сорочкою. Ефектний образ доповнює капелюх в тон, а також сигара, яку Анна чуттєво тримає в роті, відкривши губи. Свої довгі локони вона залишила розпущеними і зухвало дивиться в об'єктив, злегка примружившись.

"Sun addicted. Sin addicted", - написала Сєдокова, що перекладається як "Залежна від сонця. Залежна від гріха".

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Більшості підписників дуже сподобалося таке перевтілення виконавиці - в коментарях її порівняли з розвідницею і мафіозі і просто засипали безліччю компліментів.

"Зводиш мене з розуму"

"Моя богиня"

"Ну що за жінка така неймовірна"

"Ані дуже йде синій колір"

"Сицилійська мафія)"

"Неймовірна Красуня"

"Моз попереджає краса Ані Сєдокової вбиває наповал"

"Іноді сигара це просто сигара"

"Агент 007 російська контразветка"

"Жінка вогонь"

"Елегантно"

"Дуже стильно!!! Круто виглядаєш!!!"

"Небезпечна особа"

"Дуже оригінально!!! Прям круть крутецька, яка фоточка"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.

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