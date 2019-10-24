Секс з Холостяком 9 і крик про допомогу: Оля Цибульська випустила провокативний кліп

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська нарешті представила шанувальникам свою нову відероботу на трек "Янголи Плачуть". При цьому пісню вже назвали "провокаційною". Адже в день релізу Цибульська опублікувала у своєму instagram компрометуюче фото з телеведучим і екс-холостяком Микитою Добриніним. Справжні стосунки телевізійної пари залишаються загадкою для шанувальників вже майже десять років.

Як тало відомо, Добринін став головним героєм соціального кліпу Цибульської.

Оля Цибульська - Янголи Плачуть

3 причини чому варто подивитися новий кліп Олі Цибульської, який взірвав мережу:



1. У відеороботі на хіт Цибульської “Янголи Плачуть” вперше відзнявся її син Нестор. Чотирирічний хлопчик зіграв одну з головних ролей в кліпі та знаходився в кадрі майже 12 годин, переїжджаючи з локації на локацію разом з великою знімальною групою. Оля зізнається, що саме Нестор надихнув її на ідею кліпу. Ввечері, коли співачка вкотре відволіклася на чергове робоче повідомлення, син забрав у неї телефон зі словами : “Мама, поки ти дивишся в телефон - проходить моє дитинство”. Ця фраза довела Цибульську до сліз та засіла глибоко в серце. Саме тоді вона усвідомила скільки всього справді проходить повз, поки ми зосереджені виключно на своїх гаджетах.





2. Інтимні сцени з Нікітою Добриніним. Що в Цибульської з Добриніним - це питання, яке хвилює прихильників телевізійного тандему вже майже 10 років. За загальновідомою інформацією Нікіта в стосунках з учасницею шоу “Холостяк”, а Оля щасливо заміжня, втім приховує чоловіка від публічності. У відеороботі на пісню “Янголи Плачуть” Цибульська не дає жодних конкретних відповідей, проте всі відверті сцени в ліжку у “давніх друзів” виглядають дуже переконливо. До слова, співачка вперше за довгу кар’єру погодилася на інтим в кадрі саме заради цього кліпу. Вибір Нікіти на головну роль в кліпі сама Цибульська двозначно пояснює рядками з пісні “Янголи Плачуть” - “Кажуть, я вкрала тебе” і “Хто не любив, той нас не пробачить”. Гарячі фото Олі з екс-Холостяком вже викликали багато питань та обурення в мережі.





3. Шокуюча правда сучасності. За задумкою Олі та режисера кліпа, Юрія Двіжона, в кліпі представлена історія одніє сім’ї, чиє життя повністю перенесене в екран телефону. Цибульська та Добринін вечеряють “лайками” з соціальних мереж, займаються коханням з телефонами в руках та приймають душ, не випускаючи гаджетів. Зрештою, маленький син пари не витримує життя без батьків та наважується на крайні міри, намагаючись їх врятувати. Який радикальний крок повертає героїв до життя і чому ця історія доведе до сліз кожного сучасного українця - дивіться в кліпі “Янголи Плачуть” за посиланням:



“Дивлячись в екрани телефонів, а не в очі рідних людей ми пропускаємо дорослішання дітей та найщасливіші моменти реальності. Більшість моїх знайомих не відпускають телефон з рук протягом цілого дня - навіть коли приймають ванну, ходять в SPA або й до вбиральні. Я дуже сподіваюсь, що цей кліп змусить кожного подивитися на себе зі сторони і бути онлайн не в телефоні, а в своєму житті” - коментує прем’єру Цибульська.

До речі, раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розважилася в Римі без коханого. Дівчина організувала веселу поїздку дівочим складом.