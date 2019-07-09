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"Секс у великому місті": Холостяк 9 повторив кадр з культового серіалу


Закохані зібралися провести день народження Дарії тільки удвох

 Пара, яка утворилася на проекті Холостяк 9 має всі шанси на тривалі стосунки, вважають прихильники шоу. Микита Добринін і Дарина Квіткова, після того, як було оголошено фінал передачі і остаточний вибір "холостяка", викладають в мережі фото і відео своїх романтичних пригод, в щирості яких складно засумніватися.

 Особливим зачаруванням захоплюють кадри з Парижа, куди закохані відправилися на святкування дня народження Дарії. Знімки на тлі Ейфелевої вежі, прогулянки по вуличках "міста любові" нещодавно доповнилися коротким відео з балкона паризького готелю, на якому Микита і Дарина спробували повторити сцену з відомого серіалу "Секс у великому місті". Пристрасний поцілунок сподобався фанатам пари, про що вони відразу ж написалаи в коментарях.

Відео: Романтичний поцілунок Микити Добриніна і Дар'ї Квитковой (instagram.com/nikitadobrynin)

"Надихнулися серіалом "Секс і місто" і записали свою версію", - написала Дар'я в Instagram у своїй день народження.

"Дуже щасливий, що в цей день ми тільки вдвох і всі мрії так реальні. З днем народження", - написав Микита на своїй сторінці під відео з поцілунком.

 
  • Ну, нарешті хоч один холостяк щасливий
  • Париж прекрасний завжди, приємного відпочинку
  • Десь я вже бачила таке, дуже мило
  • Красиві, вауууу
  • Як приємно на вас дивитися!!! Хочеться, щоб ваша іскра і щастя в очах ніколи не згасло!!!
  • Любов - це найкраще, що може статися з Людиною
  • Клас, які ви милі. Скільки любові і ніжності
  • Так романтично, як у французькому кіно
  • Mon amour
  • Які ж ви милі і закохані
  • Привітання для вашої другої половини. Щастя, світлих і радісних днів, незабутніх емоцій. Тримайтеся один одного. Цю історію можливо хтось, колись опише в романі.

Крім того, в сториз Микита Добринін розповів про свої ранкові пригоди з пошуком вітального букета для коханої. Виявилося, що в 8 ранку купити квітів у Парижі практично не можливо, але холостяк впорався з цим завданням.

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 вже ділився кадрами з романтичної поїздки, зачарувавши ніжними зйомками з коханою в Парижі.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав постільне фото з коханою і розповів про їх проведення часу.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла, як наводить затишок в будинку.

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