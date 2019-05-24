Секрети домашніх тварин 2: зіркові гості прем'єри (фото)

Вчора, 23 травня у кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра анімаційної комедії "Секрети домашніх тварин 2". Першими стрічку побачили Сергій Лещенко, Олена Бурба, Поліна Неня, Олександр Петренко, Мурафа, Олеся Жураковська, Анна Добриднєва, Ірина Заря, Олег Панюта, Щєлко Вікторія, Алла Мартинюк, Яна Клочкова, Валерія Толочина і багато інших.

Коротко про фільм:

Пес Макс вже встиг багато чого пережити, хоча більшу частину свого життя він провів у квартирі між чотирьох стін. Але попередня пригода, коли він намагався дістатися до рідного дому, дуже загартувало пса – тепер йому нема чого бояться. Тільки хіба що похід до лікаря не викликає ніяких приємних емоцій. Та й інші звірі, які потрапили на прийом, не вселяють оптимізм. Макс багато переживав, але таке вперше.

Секрети домашніх тварин 2: український трейлер

Зіркові гості прем'єри в Києві

Дизайнер Олена Бурба

Блогер Мурафа

Співачка Анна Добриднева

Сергій Лещенко

Валерія Толочина

Актриса Алла Мартинюк

Модель Щєлко Вікторія

Плавчиня Яна Клочкова

Телеведучий Павло Шилко

Керуючий партнер мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Зоря

Ведучий Олег Панюта

Актриса Олеся Жураковська

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася прем'єра фантастичского фільму "Аладдін". Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких: Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [О], On i Ona, Олексій Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Зоря, Олена Бурба, Щєлко Вікторія і багато інших.

Також раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".