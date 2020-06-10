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Сьогодні повинно було бути весілля: наречена Віктора Павліка зворушила зверненням до коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 16:57
Сьогодні повинно було бути весілля: наречена Віктора Павліка зворушила зверненням до коханого
Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дівчина заявила, що завжди буде опорою і підтримкою для коханого

Наречена Віктора Павліка Катерина Репяхова досить відверта в мережі і ділиться зі своїми читачами цікавими нюансами і фактами про їхню пару. 10 червня вони повинні були одружитися - проте у зв'язку з карантином весілля довелося перенести на серпень. У цей день дівчина поділилася в Instagram ніжним фото і зізналася, що дуже чекає на цей день.

На знімку Катя зображена з гарною зачіскою і виразним макіяжем, вона піднесла одну руку до плеча і ніжно посміхається в об'єктив.

За словами 25-річної нареченої співака, дату вони давно вибрали і купили обручки, але пандемія внесла свої корективи.

"Сьогодні повинно було бути наше весілля. 10.06.20. Ми визначилися з датою в листопаді 2019. Тоді ж купили обручки. 4.11.19. Ми визначилися з датою весілля і з датою розпису. І є речі, які залишилися незмінні. Але наше весілля перенесене на середину серпня, я дуже чекаю цей день, я так хочу поділитися частинкою нашої любові з кожним гостем", - зізналася Репяхова.

Сьогодні повинно було бути весілля: наречена Віктора Павліка зворушила зверненням до коханого

Катерина Репяхова зворушливо звернулася до коханого Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молода обраниця Павлика також додала, що завдяки цьому зрозуміла, яким мінливим може бути життя.

"За цей час я зрозуміла наскільки життя непередбачуване, у Б-га свої плани на нас. Все, чого я зараз хочу - це стабільності, впевненості у завтрашньому дні, добра в серцях кожного з нас і звичайно ж здоров'я. Можливо, коли-небудь потім ви зрозумієте, чому я це пишу", - інтригуюче написала Катя.

Також вона ніжно звернулася до коханого.

"Сьогодні моє серце наповнене любов'ю і ніжністю. Я завжди буду поруч, буду підтримкою і опорою для коханого @viktorpavlik. Моя місія: піклуватися, підтримувати і берегти твоє життя, любов!" - написала дівчина.

Сьогодні повинно було бути весілля: наречена Віктора Павліка зворушила зверненням до коханого

Катерина Репяхова дуже чекає весілля з Віктором Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше наречена 54-річного Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила особисті визнання про їх пару.

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Автор: Lite

Теги Новини України свадьбаВиктор Павлик
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