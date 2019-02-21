Седокова зі сміливим декольте "нарвалася" на хвилю компліментів

Співачка постала перед шанувальниками у повсякденному образі "з родзинкою"

Известная певица Анна Седокова славится своими жаркими фото, которые не оставляют поклонников равнодушными. Этот раз не стал исключением, ведь звезда опубликовала в Instagram снимок в кофте с декольте, игриво расстегнув пару пуговичек сверху.

Знаменитость позирует в повседневном образе с ноткой пикантности, созданной благодаря кофточке цвета дымчатой розы на пуговицах с кружевом. Классические джинсы, кожаный пояс и полуботинки на высоком устойчивом каблуке, а также черная фетровая шляпа, солнечные очки и крупные серьги-кольца отлично дополнили look звезды.

Поклонники оценили старания Анны, отметив, что в таком аутфите она выглядит молодо и свежо, а также чувственно и привлекательно.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Красавица", "Какая же вы классная", "Шикарно получилось", "Ты мечта всех", "Крутая", "Как всегда прекрасна", "Обожаю вас", "Анюта, красотка!", "Как всегда очаровательны", – отмечали комментаторы.

Напомним, что Анна Седокова в красном кружевном комбинезона подразнила поклонников провокационным видео.

Ранее Анна Седокова поделилась собственным опытом похудения и рассказала, как борется с лишними кило.

К слову, Анна Седокова раззадорила фанов пикантным кадром из ванной комнаты.

Видео: РБК-Украина