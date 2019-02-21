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Седокова зі сміливим декольте "нарвалася" на хвилю компліментів

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 18:37
Седокова зі сміливим декольте "нарвалася" на хвилю компліментів
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка постала перед шанувальниками у повсякденному образі "з родзинкою"

Відома співачка Анна Сєдокова славиться своїми гарячими фото, які не залишають байдужими шанувальників. Цей раз не став винятком, адже зірка опублікувала в Instagram знімок в кофті з декольте, грайливо розстебнувши пару гудзиків зверху.

Знаменитість позує в повсякденному образі з ноткою пікантності, створеній  завдяки кофтині кольору димчастою троянди на гудзиках з мереживом. Класичні джинси, шкіряний пояс і черевики на високому стійкому каблуці, а також чорний фетровий капелюх, сонячні окуляри і великі сережки-кільця чудово доповнили look зірки.

Шанувальники оцінили старання Анни, зазначивши, що в такому аутфіті вона виглядає молодо і свіжо, а також чуттєво і привабливо.

Седокова зі сміливим декольте &quot;нарвалася&quot; на хвилю компліментів

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Красуня", "Яка ж ви класна", "Шикарно вийшло", "Ти мрія всіх", "Крута", "Як завжди прекрасна", "Обожнюю вас", "Анюта, красуня!", "Як завжди чарівні", – відзначали коментатори.

Нагадаємо, що Анна Седокова в червоному мереживній комбінезона подратувала шанувальників провокаційним відео.

Раніше Анна Седокова поділилася власним досвідом схуднення і розповіла, як бореться із зайвими кіло.

До речі, Анна Сєдокова розохотила фанів пікантним кадром з ванної кімнати.

Відео: РБК-Україна

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