Не стримую сліз: Віка з НеАнгелів зважилася на особисте зізнання і загорила про сольну кар'єру

Учасниця гурту НеАнгели Вікторія Смеюха з дитинства була творчої особистістю, тому не дивно, що своє життя вона зв'язала зі сценою. Заради кар'єри співачки та улюбленої справи артистка пожертвувала навіть сім'єю – у свій час відмовилася від пропозиції коханого і пішла з головою в роботу. Дівчина поділилася одкровеннями і особистими зізнаннями в інтерв'ю "Каравану історій" та розповіла про плани на сольну кар'єру і висловилася про свою емоційність.

Батьки Віки всіляко підтримували і заохочували її прагнення займатися творчістю. А її батько навіть відправив анкету дочки на кастинг у "Віа Гру". На початку співочого шляху дівчині випала можливість стати сольною співачкою, причому таку пропозицію їй зробила Наталя Могилевська.

"Нещодавно, до речі, випадково зустріла в ліфті Наталю Могилевську, і ми з нею згадували той час. Вона зізналася, що хотіла тоді стати моїм продюсером і бачила в мені сольну виконавицю", – поділилася подробицями вона.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Віка не шкодує, що потрапила в колектив, а не пішла у сольне плавання на початку кар'єр. Зараз вона почуває себе на сцені як ріба у воді і вміє легко взаємодіяти з публікою.

"Тепер я можу з упевненістю сказати, що здатна спокійно тримати увагу залу одна, коли співаю сольні композиції на наших концертах. Так публіка бачить, наскільки ми зі Славою різні — ми по-різному відчуваємо і підносимо музику. У цьому відмінність і полягає наша сила як гурту", - вважає співачка.

Вона не виключає, що може почати сольну кар'єру, як це зробила її колега по дуету Слава Камінська.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Моя дитяча мрія виступати сольно, нікуди не зникла. Зараз, паралельно з НеАнгелами, Слава початку сольний проект, який, я сподіваюся, буде дуже успішним. І тому я абсолютно не виключаю, що в якийсь момент сольно буду виступати і я", - зізнається Вікторія.

Співачка дуже емоційна і не звикла ховати свої почуття як в житті, так і на сцені. Тому вона ділиться з глядачами усіма переживаннями - навіть після розставання з коханим чоловіком Віка дала волю емоціям перед шанувальниками.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Я недавно дивилася фільм "Пристрасті Христові", і хоч переглядаю його не в перший раз, знову плакала. Думала, може бути, з часом, раз я змінююся, зміниться і моя реакція, а цього не сталося. Коли мені прикро і боляче, я не стримую сліз. Після того як я розлучилася з чоловіком, якого кохала, я навіть на сцені не соромилася дати волю емоціям, якщо в той момент на мене нахлинули спогади про особисте", - розповіла виконавиця.

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів поділилася власним оригінальним способом боротьби з коронавірусом.