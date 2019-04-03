Не стримався: Потап оцінив сексуальне фото Каменських

Особисте життя Насті Каменських активно обговорюється в соцмережах, адже багатьох шанувальників цікавить, хто ж її обранець. Однак сама артистка воліє тримати це в секреті і не ділиться інформацією про сердечні справи. Втім, нещодавно знаменитість все ж зізналася в інтерв'ю, що вона знаходиться у відносинах і цей чоловік - її справжня друга половинка, але вона поки не готова виносити це на публіку.

Багато хто впевнені, що коханий Насті - її екс-колега по групі Потап, з яким вони часто працюють, тренуються і навіть відпочивають разом. Нове фото виконавиці в Instagram знову дало фанам привід зміцнитися у своїх підозрах.

Каменських опублікувала пікантний знімок, на якому вона позує біля дзеркала у ванній кімнаті в білій мереживній білизні оригінального крою. Так, верхня частина комплекту зроблена без бретелей. Артистка демонструє свою сексуальну фігуру і заклично дивиться в камеру.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же засипали співачку хвилею компліментів щодо її зовнішності і апетитної фігури. Одним з перших став сам Потап, який лаконічно поставив під фото сердечко.

"Красуня"

"Дуже сексі"

"Потап, для тебе намагається"

"Соковита"

"HOT BABY"

"Сексуальна штучка"

"Така сексі худишка"

"Сексі фрау"

"OMG, жінка!"

"Яка красуня"

"Вау який сексуальний образ ніжний красивий гарячий"

"Дуже ніжно. Настя, ти як завжди милаха"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських звабила відвертим фото в екстремальному міні.

Ми також писали, що Настя Каменських, яка сольно виступає під псевдонімом NK, представила гарячий кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики, співаком De La Ghetto.