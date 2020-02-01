Зроби крок: Холостяк 9 дав пораду чоловікам, як побудувати своє щастя

Вже цієї весни розпочнеться новий, 10-й сезон романтичного шоу Холостяк, головним героєм якого став пілот, а також власник льотної школи в Америці по імені Макс. Тим часом 9-й Холостяк Микита Добринін під час відпочинку на Балі зробив пропозицію своїй коханій, переможниці проекту Даші Квітковій, з якою вони разом вже більше року. Дівчина відповіла згодою і щаслива пара активно готується до весілля і вибирає локацію для торжества.

На своїй сторінці в Instagram Добринін опублікував щасливе фото з коханою з відпочинку в Індонезії і дав поради хлопцям про те, як не втратити своє щастя. За словами шоумена, потрібно не боятися зробити перший крок і проявити свою симпатію.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Я зустрів найпрекраснішу дівчину. Свою Міс Галактика. І скоро вона стане моєю дружиною. Не хочу всім давати поради, як побудувати своє щастя, але просто скажу: Хлопці, а ось досить грати в нікчемні гри, не вирішуватися, ходити навколо. Якщо тобі подобається дівчина, тут все залежить тільки від тебе. Зроби крок. Дівчата рідко самі йдуть на зближення, тому що бояться бути відкинутими, для них це Армагеддон. Їм необхідно бути впевненими в твоїй симпатії, щоб продемонструвати свою. Розумієш? Для початку можеш написати їй в телеграм або частіше реагувати на її історії в інст. Роби хоч дрібні кроки. Нерозумно навіть не намагатися добиватися свого щастя. Дівчата, тепер ваша думка", - висловив свою думку Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

У коментарях користувачі мережі погоджуються з ведучим і дякують йому за мудрі слова, а також бажають їм з Дашею щастя.

Кохання, вам вірного, лебединого!

Дивно, я чомусь завжди думала, що дівчатам легше робити перший крок)

Повністю згодна ! Мій чоловік так і зробив

Любові вам, такі хороші

Дуже відкриті та щирі! Обожнюю вашу пару

Дуже рада за вас

Влучні слова

Ось прям згодна!!!!!!!!! Вже не раз приходила до таких висновків

Повністю згодна

ви такі Красиві

Все чітко і чудово написано

Чудові слова якщо хлопцеві подобається дівчина він буде робити впевнено кроки

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше Холостяк 9 Микита Добринін розкрив подробиці підготовки до заручин з коханою на Балі.