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Ми зробили це: оголена переможниця Холостяк 9 заінтригувала визнанням

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Дівчина поділилася своєю радістю в мережі

Переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова разом зі своїм коханим Микитою Добриніним люблять подорожувати, особливо в теплі краї взимку. Нещодавно парочка злітала в Єгипет, де насолоджувалася пляжним відпочинком і ділилася в мережі жаркими спільними знімками. Тоді ж дівчина зізналася, що вони хочуть влаштувати собі більш тривалу подорож куди-небудь в тепло і попросила фоловерів порадити, куди ж їм відправитися.

Що ж, Даша і Микита прийняли рішення - а повідомити про це вона вирішила вельми оригінальним чином. На своїй сторінці в Instagram Квіткова опублікувала пікантне фото, на якому вона зображена повністю голою.

Дівчина сидить на підлозі біля білої стіни, підтягнувши коліна до грудей і схрестивши ноги - таким чином все найпікантніше виявилося прикрите. Однією рукою вона торкається обличчя, а також закрила очі і чуттєво прочинила губи.

Подивитися відверте фото оголеної Дарії Квіткової можна тут

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Ми зробили це. Наш ранок почався з того, що ми стали оформляти квитки в наступну подорож. Пару годин тому все вийшло і скоро полетимо на веееесь січень місяць. Ви, мабуть, здогадуєтеся куди, тому що саме ви радили нам цей відпочинок найчастіше", - поділилася кохана Добриніна.

Шанувальники Даші також довго себе просити не змусили і поспішили залишити коментарі під її новим знімком.

  • Вітаю
  • Дуже гарне фото
  • Гарного відпочинку, дуже цікаво кудиии))
  • Дуже крута
  • Шикарна
  • Клааас!)
  • Щиро рада, дуже круто
  • Ти нереально красива
  • Молодці. Гарного відпочинку та незабутніх вражень
  • Хорошого відпочинку
  • Дуже красива)
  • Завдяки тобі в стрічці завжди краса. супер, красуня
  • Гарної подорожі
  • Ти неймовірна
  • Вааау, розкішна

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото.

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