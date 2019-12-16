Ми зробили це: оголена переможниця Холостяк 9 заінтригувала визнанням

Дівчина поділилася своєю радістю в мережі
Переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова разом зі своїм коханим Микитою Добриніним люблять подорожувати, особливо в теплі краї взимку. Нещодавно парочка злітала в Єгипет, де насолоджувалася пляжним відпочинком і ділилася в мережі жаркими спільними знімками. Тоді ж дівчина зізналася, що вони хочуть влаштувати собі більш тривалу подорож куди-небудь в тепло і попросила фоловерів порадити, куди ж їм відправитися.
Що ж, Даша і Микита прийняли рішення - а повідомити про це вона вирішила вельми оригінальним чином. На своїй сторінці в Instagram Квіткова опублікувала пікантне фото, на якому вона зображена повністю голою.
Дівчина сидить на підлозі біля білої стіни, підтягнувши коліна до грудей і схрестивши ноги - таким чином все найпікантніше виявилося прикрите. Однією рукою вона торкається обличчя, а також закрила очі і чуттєво прочинила губи.
Подивитися відверте фото оголеної Дарії Квіткової можна тут
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"Ми зробили це. Наш ранок почався з того, що ми стали оформляти квитки в наступну подорож. Пару годин тому все вийшло і скоро полетимо на веееесь січень місяць. Ви, мабуть, здогадуєтеся куди, тому що саме ви радили нам цей відпочинок найчастіше", - поділилася кохана Добриніна.
Шанувальники Даші також довго себе просити не змусили і поспішили залишити коментарі під її новим знімком.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото.