Ми зробили це: оголена переможниця Холостяк 9 заінтригувала визнанням

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина поділилася своєю радістю в мережі

Переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова разом зі своїм коханим Микитою Добриніним люблять подорожувати, особливо в теплі краї взимку. Нещодавно парочка злітала в Єгипет, де насолоджувалася пляжним відпочинком і ділилася в мережі жаркими спільними знімками. Тоді ж дівчина зізналася, що вони хочуть влаштувати собі більш тривалу подорож куди-небудь в тепло і попросила фоловерів порадити, куди ж їм відправитися.

Що ж, Даша і Микита прийняли рішення - а повідомити про це вона вирішила вельми оригінальним чином. На своїй сторінці в Instagram Квіткова опублікувала пікантне фото, на якому вона зображена повністю голою.

Дівчина сидить на підлозі біля білої стіни, підтягнувши коліна до грудей і схрестивши ноги - таким чином все найпікантніше виявилося прикрите. Однією рукою вона торкається обличчя, а також закрила очі і чуттєво прочинила губи.

Подивитися відверте фото оголеної Дарії Квіткової можна тут

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Ми зробили це. Наш ранок почався з того, що ми стали оформляти квитки в наступну подорож. Пару годин тому все вийшло і скоро полетимо на веееесь січень місяць. Ви, мабуть, здогадуєтеся куди, тому що саме ви радили нам цей відпочинок найчастіше", - поділилася кохана Добриніна.

Шанувальники Даші також довго себе просити не змусили і поспішили залишити коментарі під її новим знімком.

Вітаю

Дуже гарне фото

Гарного відпочинку, дуже цікаво кудиии))

Дуже крута

Шикарна

Клааас!)

Щиро рада, дуже круто

Ти нереально красива

Молодці. Гарного відпочинку та незабутніх вражень

Хорошого відпочинку

Дуже красива)

Завдяки тобі в стрічці завжди краса. супер, красуня

Гарної подорожі

Ти неймовірна

Вааау, розкішна

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото.