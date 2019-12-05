Я зробив помилку: Джастін Тімберлейк публічно прокоментував чутки про зраду і вибачився перед дружиною

Джастін Тімберлейк, ідеальний сім'янин, як відомо, нещодавно потрапив у скандал. Нагадаємо, в кінці листопада в мережу потрапило відео, де співак і актор відпочиває в компанії своєї колеги по зйомках Аліши Вейнрайт. У короткому ролику видно, що дівчина кладе йому руку на коліна, а він у відповідь її ніжно торкається. Втім, на балконі, крім них, є багато інших людей. Це дало привід стверджувати, що між Джастіном і Алішею нічого не було, і все це – наслідки алкогольного сп'яніння.

Скріншот зі скандального відео (фото: instagram.com/somelikeithaute__)

Джессіка і Джастін одружені вже 7 років (фото: instagram.com/jessicabiel)

Інсайдер, який нібито був свідком на даному заході, стверджує, що "нічого особливого на балконі не відбувалося", що Джастін і Аліша зайняті в новому проекті, і це їх зблизило як друзів, але не більше. Також він додав, що Джастін дуже дорожить своєю сім'єю, розуміє, як йому пощастило з Джесікою, і спробує загладити свою провину.

Співак публічно вибачився перед родиною і дружиною (фото: instagram.com/jessicabiel)

Джессіка Біл не стала коментувати ситуацію. Але, як писало видання E!News, така поведінка чоловіка вельми її збентежила й поставила у незручне становище. Втім, як будь-яку дружину. Сам Тімберлейк також не поспішав розставити всі крапки над і. І ось нарешті, артист вирішив звернутися з офіційною заявою у своєму мікроблозі.

Всі звикли бачити повну гармонію в парі (фото: instagram.com/jessicabiel)

"Я намагаюся триматися подалі від пліток. Але я відчуваю, що для моєї сім'ї дуже важливо розвіяти останні чутки, що заподіюють біль людям, яких я люблю. Кілька тижнів тому я зробив помилку, але дозвольте мені уточнити: між мною і моєю колегою нічого не було. Я надто багато випив в той вечір і шкодую про свою поведінку. Це не той приклад, який я б хотів дати своєму синові. Я прошу вибачення у моєї прекрасної дружини і сім'ї за те, що я поставив їх в незручну ситуацію, і я націлений на те, щоб бути кращим чоловіком і батьком, наскільки це можливо", – написав Джастін на своїй сторінці в Instagram.