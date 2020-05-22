Є тільки у небагатьох щасливчиків: Наталія Водянова похвалилася раритетним подарунком від Антуана Арно

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка віддала подарунок на благодійність

Наталя Водянова, яка нещодавно розповіла про те, як вона проводила карантин за містом з дітьми і чоловіком, поділилася ще одним цікавим фактом. У своєму мікроблозі вона показала раритетний подарунок, який їй зробив на день народження коханий чоловік – Анутан Арно.

Наталя з кросівками (фото: instagram.com/natasupernova)

«Немає краще емодзі для цього мого поста! МОЇ ДОРОГІ! Дуже дорогі! І унікальні! У мене для вас просто неймовірна новина. Прямо зараз @Elbi розігрує можливість виграти пару Dior Air Jordan 1 Highs – найбажаніших з недоступних у світі кросівок! Колаборація @Air Jordan і @Dior. Ковид поставив на паузу їх випуск, такі є лише у лічених щасливчиків з числа Kylie, DJ Khaled, Travis Scott. Антуан подарував мені пару цих кросівок на мій День Народження, але не носити мені їх, я вирішила розіграти їх серед своїх фанатів.

Пожертвувавши всього $5 можна взяти участь у розіграші цієї пари, на які запити на головному кроссовочном маркетплейсі світу StockX починається від $80,000. Джордан, які опинилися легендарними ще до виходу, потрапили в кращі меми цього року, тому що стали символом надій і очікувань від 2020. Найкращий подарунок для себе коханої або своїх дітей (розмір пари 41). Всі збори підуть на користь Фонду "Оголені серця". Лінк в профілі», – написала Водянова під роликом, де показала сам подарунок. У відео Наталія пожартувала, що вони будуть як раз на Лукаса.

Наталя повернулася в Париж (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно Наталя дала інтерв'ю Vogue Russia, де розповіла про бізнес, сім'ю і дітей. Так, вона зізналася, що за час карантину вона захопилася сімейними онлайн-іграми. Також знову торкнулися теми, якою мовою говорить сім'я. «У нас повна шизофренія. Я говорю російскою з усіма дітьми і англійською з Антуаном. Антуан з маленькими говорить на французькій, з великими і зі мною – англійською. Ну і великі між собою англійською, а з маленькими – французькою. Я по-англійськи говрю тільки з Лукасом і з Антуаном, з рештою – російською...».

Також Водянова поскаржилася, що їй не вдається привчити дітей до рідної для Наталії мови надовго. «З усіма дітьми та ж історія... До трьох з половиною всі чудово говорять по-російськи. А потім починається вік усвідомленості...».

Модель здивувала фанатів (фото: instagram.com/natasupernova)

Розповіла модель і про кулінарні експерименти. «Ми робили з Лукасом дуже смачні бургери з рибою. Я навчилася готувати суші... За 2 місяці ми багато чого робили цікавого. По-моєму, до всього руки дійшли: різотто, паста...», – поділилася модель. Також Наталя зізналася, що обожнює борщ і оселедець під шубою. Але, на жаль, пристрасть до таких страв ніхто в родині не поділяє. Так що Водянова давно не готувала їх.

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Автор: Міла Іванова