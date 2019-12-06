"Вважала стервом": Різатдінова розговорилася про стосунки з переможницею Танців з зірками 2019

Ганна Різатдінова зізнається, що вона засмутилася через друге місця на шоу Танці з зірками 2019. Але безмежно вдячна за народну любов і підтримку, які допомогли їй дійти до суперфіналу. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Українська правда" гімнастка розповіла, як складалися її стосунки з переможницею проекту Ксенією Мішиною.

Спортсменка зазначає, що вважала суперницю вельми стервозною. Але, як виявилося потім, актриса також думала, що Ганна зарозуміла та пихата.

"У нас цікава історія. Ми з нею не спілкувалися протягом двох місяців точно. А ми максимум, що говорили "привіт" і те впівоберта. Я її вважала стервом. І це факт. Спочатку я думала, що це імідж. Ні. Вона дуже красива дівчина, але зі злегка стервозним характером, і це помітили всі. Вона класна людина , але ця нотка стервозності ній пристня, за що її і люблять насамом справі. І я її боялася. Я розуміла, що це не мій типаж людини і обходила її стороною.У неї склалася про мене таку ж думку. Що я високої думки про себе, спортсменка з кубком у руках. І ми обходили одна одну стороною", - розповіла Різатдінова.

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Все змінилося після того, як дівчата відверто поговорили. Після діалогу між ними встановилися теплі приятельські стосунки, але це не скасовувало кокуренции.

"Через 6 тижнів Ксюша молодець, набралася сміливості і підійшла до мене. І ми почали спілкуватися. "А чого ми не спілкувалися", "Я тебе боялася", "А я – тебе". І з тих пір ми почали дружити. Ну як дружити? Вона все одно в мені бачила суперника, а я - в ній", - зізнається Анна.

Гімнастка запевняє, що на паркеті ближче до фіналу відчувалося справжнє спортивне суперництво, кожен почав оцінювати суперника. "Коли йде підштовхування у спину, тоді йде колосальне зростання. Спілкування було менше – більше було поглядів один на одного", - згадує про той період гімнастка.

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Ганна зізналася, що їй непросто було програвати, але вона вела себя достойно по відношенню до суперників-переможців.

"Ксюшу я привітала навіть у прямому ефірі. Подякувала суперникам. Це завжди треба робити. Тому що саме вони нас підштовхували і мотивували. Боротьба розігрувалася між двом найсильнішими парами як технічно, так і емоційно. Мені здається, що нас запам'ятають і наші танці з Сашею поставили певний рівень. Я думаю, в наступному році будуть дивитися по планці Різатдінової", - впевнена спортсменка.

Відео: YouTube/"Українська правда"

Раніше переможець Танців з зірками 2019 Євген Кот різко висловився про Анну Різатдінову.