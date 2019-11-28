Не вважала себе привабливою: переможниця Танців з зірками показала свої дитячі фото

Ім'я актриси Ксенії Мішиной зараз у всіх на слуху - адже саме вона в парі з Женею Котом стала переможницею шоу Танці з зірками 2019. Дівчина зізналася, що дуже нервувала перед суперфіналом і навіть думала, що взагалі не зможе заснути. Однак завдяки підтримці глядачів вони все ж вирвали перемогу, залишивши Ганну Різатдінову і Олександра Прохорова на другому місці. Зараз у Ксенії мільйони шанувальників - проте в юності вона зовсім не вважала себе красивою. Зірка серіалу "Кріпосна" поділилася з "Караваном історій" архівними фото, на яких вона зображена в дитинстві і юності.

Артистка здивувала зізнанням про те, що у школі вона була "пацанкою" з загостреним почуттям справедливості.

"Взагалі в дитинстві я не вважала себе привабливою дівчинкою. В мене масово не закохувалися, і королевою школи я не значилася. Ви б мене тоді не впізнали! Я була трохи пацанкою, емоційною і з гострим почуттям справедливості. Трохи що не так, відразу лізла доводити свою правоту або заступалася за невинного. Як дівчинку-принцесу себе ніколи не розглядала", - поділилася Мішина.

Мішина Ксенія (фото: karavan.ua)

Знаменитість згадала, що проблема з комплексами у неї загострилася після того, як вона сходила в перукарню перед своїм випускним, де їй зробили просто жахливу стрижку.

"Пам'ятаю, як перед випускним пішла в перукарню. Тоді були модними рвані стрижки, а у мене було волосся такої ж довжини, як зараз. І мене підстригли так, що на маківці залишився рваний їжачок, від якого спускалися три прядки трохи нижче плечей. А я ж не хотіла таких кардинальних змін, це випадково вийшло, перукар мене просто неправильно зрозуміла. З тих пір у мене страх ходити в салони і експериментувати. Я постійно з однією довжиною волосся, тільки кінчики підрізаю, - розповідає Ксенія. - Плаття, яке ми заздалегідь приготували на випускний, довелося викинути і купити щось більш відповідне. А мені в цьому "чудовому" вигляді ще й на сцену треба було виходити".

Фото зі шкільної випускний віньєтки, 2006 р. (karavan.ua)

Також актриса показала фото з батьками. При цьому вона зазначила, що вони розлучилися, коли вона була ще школяркою, але це ніяк не вплинуло на її емоційний стан.

"Для мене це не стало трагедією, я все розуміла. Мама працювала бухгалтером, тато - програмістом. Тато багато часу приділяв роботі, і його відхід я особливо не відчула. Ми з ним продовжували чудово спілкуватися. Через деякий час він побудував нову сім'ю", - зазначила переможниця Танців з зірками.

Мішина Ксенія з батьками (фото: karavan.ua)

Нагадаємо, Ганна Різатдінова прокоментувала поразку в суперфіналі шоу Танці з зірками 2019.