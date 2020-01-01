Щасливий Влад Яма розчулив новорічною ідилією з дружиною і сином

Влад Яма недавно нарікав на те, що його новорічні плани зірвалися – він повинен був стати ведучим корпоратива, але ситуація змінилася. Втім, все що не робиться, все на краще! Зате хореограф і шоумен зустрів свято в сімейному колі. Він показала в Instagram фото з коханою дружиною Ліліаною біля нарядної ялинки.

Стильний хореограф одягнув піджак гірчичного кольору, а його друга половинка – плаття на тонких бретелях сливового відтінку.

"Вдома. Раз. Щастя. З Новим Роком!" - коротко і ємко підписав він атмосферне фото.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

У коментарях під фото підписники Влада поспішили привітати зі святом його сім'ю.

З новим роком, чудова сімейка!

Молодці! Щастя і любові вашої сім! З новим роком!

З Новим роком! Ви дуже красиві! Вдалого і щасливого року!

Дуже гарна у вас дружина!

З Новим щастям ! Огроменных щасливих мрій!

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" шоумен поділився найбільш зворушливими моментами новорічної ночі – врученням подарунків і реакцією домашніх на презенти Так, дружина хореографа прийшла в захват від сюрпризу і поцілувала його, а син пари, Леон, емоційно відреагував на велику іграшкову машинку.

"Вау, тато!" - вигукнув він, розриваючи упаковку подарунка і розглядаючи її вміст. Потім хлопчик поцілував маму в щоку. Обличчя дитини її батьки не показують.

Фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, що Влад Яма здивував своїм перевтіленням у рамках новорічної тематичної зйомки. Хореограф приміряв образ Білобога – втілення світла і тепла.