"Щаслива мама": Регіна Тодоренко розповіла про свої грандіозні плани

Телеведуча заявила, що підтримує активну життєву позицію та має намір поєднувати кар'єру і роль мами

Популярная телеведущая Регина Тодоренко не привыкла сидеть без дела. Ее не останавливает ни декретный отпуск, ни осложнения, вызванные грудным вскармливанием, ни недовольство недобожелателей, которые то и дело норовят упрекнут молодую маму в том, что она мало времени уделяет малышу. О своих взглядах и планах на активную жизненную позицию и материнство звезда написала в Instagram.

Знаменитость анонсировала выход нового сезона программы "Пятница с Региной" и пообещала зрителям много интересного, а также отметила, что очень хочет доказать всем – быть реализованной в профессии и совмещать то с родительскими обязанностями, возможно!

На фото Регина в длинном атласном платье персикового цвета с желтой вставкой позирует вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым.

"Мы начинаем новый сезон! Я представлю вам наш новый формат, новых гостей, провокационные игры, веселые и грустные истории наших звезд и не буду жаловать и ныть о том, как иногда сложно и страшно быть мамой! Все, что я делаю , приносит мне удовольствие, а если не удовольствие, то бесценный опыт. Кто-то скажет "зачем она себя насилует, пусть сидит дома и воспитывает ребенка". А я отвечу: "Мне так хочется стать хорошим добрым примером того, что женщина может вести активный образ жизни и оставаться хорошей мамой!" Пусть я не знаю, каким будет результат, мы увидим его через лет 15-20, но точно понимаю, что хочу быть счастливым реализованным родителем с счастливым мужем и детьми! Я люблю работать, а еще больше люблю свою семью", - призналась она.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Тодоренко развернули в комментариях жаркую дискуссию, споря о правильности позиции звезды. Многие поддержали Регину, посчитав, что она права в своих взглядах.

"Региночка, вы просто умница и красавица! У вас все получится", "Регина, Вы огромная молодец! Успехов!", "Умничка. Выглядишь великолепно", "Это крутое решение и сможет его принять и реализовать только сильный человек! Вы такая!" - писали фолловеры.

Также звезда "Орла и решки" опубликовала фото в мини-юбке, на котором позирует в пиджаке кофейного цвета и красно-белых кроссовках.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Регина Тодоренко призналась, что строго следит за питанием мужа и показала его в домашней обстановке.

Ранее Регина Тодоренко предстала перед Владом Топаловым в пикантном образе, вызвав удивление.