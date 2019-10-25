Щасливі і сяючі: Хайді Клум засипала мережу відвертими фото в обіймах чоловіка

Хайді Клум і її чоловік – німецький музикант Том Каулітц – насолоджуються спільної життям і спільним дозвіллям. Поки інші зірки готуються до Хелловіну, вони, схоже, вже святкують. Хайді виклала в мережу масу яскравих фото в досить провокаційному образі. Модель приміряла сріблясту міні-сукню з відвертим декольте і зробила яскравий макіяж з довгими синіми віями, а її чоловік надів сорочку і штани.

Хайді і Тому (фото: instagram.com/heidiklum)

Головна ж деталь образів обох – блискітки, якими покриті тіла закоханих з ніг до голови. Також Хайді на додаток до лука наділу великі сережки зі своїм новим прізвищем – Каулітц.

Хайді і Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді і Тому танцюють, обнімаються і цілуються, всім виглядом показуючи, що вони просто обожнюють один одного. Щасливі фото пари за кілька годин облетіли всю мережу і зібрали рекордну кількість лайків та коментарів.

Цікаво, що сама Хайді намагається часто викладати загальні фото з чоловіком, а от Том не захоплюється соцмережами. Зате його брат-близнюк, який часто подорожує із закоханими, також публікує їх спільні знімки. Стосунки у Хайді з Біллом неймовірно гармонійні, Клум обожнює називати чоловіка і його брата "своїми улюбленими близнюками".

Хайді в блискучому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, 29-річний Том і 46-річна Хайді побралися ще взимку 2018-го року, буквально через кілька місяців після початку відносин. За чутками, зірки таємно одружилися в лютому, а офіційно весілля – для друзів, близьких і шанувальників – влаштували тільки влітку. Молодята організували розкішне свято на яхті в Італії. А потім насолоджувалися тривалим медовим місяцем.