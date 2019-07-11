Щасливі Потап і Настя Каменських показали на відео жаркий поцілунок

Настя Камеснких не встигла виступити на сцені масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві, як вже відправляється відіграти новий концерт. Так, у себе в розділі сторіз на instagram-сторінці Камеснких повідомила, що "вони з Льошею їдуть разом на концерт"! І швидше за все, виступати вони будуть разом!

“Але не як Потап і Настя. А як NK і група Mozgi", - зазначила Настя. І знявши в цей момент Потапа. При цьому швидше за все, відео було зроблено у ВІП-кімнаті очікування одного з столичних аеропортів... В будь-якому випадку вже зовсім скоро шанувальники пари дізнаються, куди вони відправилися давай концерт.

Тим часом увагу фанів зіркової пари привернуло зовсім інше романтичне відео, яке Настя також опублікувала у себе в сторіз.

На коротенькому відео Настя стоїть позаду Потапа, поки він сидить, ніжно обнімає його і цілує! Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Крім того, на своїй сторінці Настя буквально засипала фанів фото і відео зі свого недавнього виступу на фестивалі в Києві. На опублікованих фото можна розглянути деталі образу співачки. Нагадаємо, що на сцену фестивалю Настя вийшла в ефектному і дуже спокусливому образі. Співачка сяяла у відвертому боді з напівпрозорим верхом, через який було видно ліфчик виконавиці. Наряд також був ефектно декорований лаковою баскою і масою блискіток і фіолетових ланцюжків. Виглядало зі сцени дуже гарно і яскраво. Також образ завершували високі чорні ботфорти на підборах.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також нагадаємо, що до цього Каменських опублікувала провокаційне відео. Відео, до речі, зняла близька подруга Насті - дизайнер і дружина соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив) Аня Завгородня. На відео Настя ефектно трясе сідницями на камеру!

Також до цього Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами. Співачка чи не вперше показала фото всіх-всіх дівчат своєї танцювальної команди. Шанувальники Насті прийшли в захват від цього фото і попросили більше таких знімків!