"Щасливі володарі один одного": Осадча та Горбунов замилували романтичним селфі

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найбільш міцних і романтичних пар українського шоу-бізнесу. Їх службовий роман переріс у серйозні стосунки, а свідченням любові став спільний синок Іван. Пара проводить час разом не тільки вдома, але часто і на роботі, а також красується на світських тусівках. Наприклад, ведучі побували на вечірці з нагоди святкування 20-річчя журналу Cosmopolitan і позували перед об'єктивами світських репортерів. Також Юрій опублікував щасливе селфі з дружиною на сторінці в instagram.

Шоумен і його кохана посміхаються в камеру. Пряме волосся Каті акуратно укладене, а легку сітку-вуаль підтримує трендовий аксесуар – шпилька зі стразами. Юрій обмежився класичним костюмом і метеликом.

"Без слів", - залишив підпис ведучий, додавши серце-смайл.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях підписники Юрія вирішили обдарувати пару компліментами.

Горбуновичи-Горбунови

Щасливі володарі один одного

Моя улюблена пара

Які ж ви гармонійні і закохані

Красень

Скріншот коментарів

На своїй сторінці Катя також опублікувала кілька кадрів з вечірки. На одному з них вона годує тортом фітнес-тренера Аніту Луценка. На ведучій – топ, розшитий кристалами від українського бренду Elvira Gasanova, піджак, прикрашений стразами і чорні штани.

Фото: Катя Осадча і Аніта Луценко (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Як з Аніта Луценко на ніч торт їли", - залишила вона кумедний підпис під знімком.

Нагадаємо, Юрій Горбунов вразив шанувальників ефектною асаною під час занять йогою.