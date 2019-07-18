Щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги

Щасливе подружжя Настя Каменських і Потап весело проводять час у столиці Чехії Празі, куди вони вирушили разом з друзями - Олексієм Завгороднім-Позитивом (учасником групи "Час і Скло" і MOZGI) і його дружиною, дизайнером Ганною Андрійчук-Завгородньої. Вони гуляють по мальовничих вуличках, а також відвідали концерт знаменитої німецької групи Rammstein і зробили фото з її солістом Тіллем Ліндеманном.

Втім, пара виділяє час, який вони проводять тільки удвох, насолоджуючись товариством один одного. На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала зворушливий знімок, на якому вони з чоловіком відображені на вулицях Праги. При цьому Потап ніжно обіймає і пристрасно цілує кохану в щоку, а та вдоволено закрила очі.

Для прогулянки обидва артиста вибрали зручні повсякденні образи - Каменських віддала перевагу облягаючим брюкам з принтом мілітарі і білій футболці. Завершили образ вітровка кавового кольору та білі кросівки на масивній підошві. Потап же відправився на прогулянку в сірих джинсах, чорній футболці, кедах і незмінній кепці.

Фото: Настя Каменських і Потап в Празі (instagram.com/kamenskux)

До речі, продюсер теж поділився схожим фото на своїй сторінці - на ньому вони з Настею позують в обнімку і щасливо посміхаються на камеру.

Фото: Настя Каменських і Потап в Празі (instagram.com/realpotap)

Розчулені підписники засипали співачку замилованими коментарями, в черговий раз захоплюючись їх парою.

Як це романтично!!! Подорожувати з коханою людиною...мммм

Господи.... кожній фотці радію...Скільки тепла в цьому...

Як ви один одному підходите

найулюбленіша пара, в цьому світі. Любов до цим двом людям, неймовірна

Ви найкращі,не можу вибрати навіть хто кращий!!!!!навіть якщо дуже подумати.....Настя і Потап

Не можу звикнути до вашого нового статусу)

Яка любов.. яка ніжність..

Здороыские, діток таких же талановитих Вам) Цікаво, в який період зрозуміли, що тут не тільки творчість об'єднує?) Року 2?))

Стільки ніжності в цьому фото

Ви класні!!!

Красунчики

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Каменських і Потап захопили розслабленої прогулянкою з друзями по Празі.

Раніше Каменських у білизні і панчохах порадувала Потапа приємною новиною. Співачка засвітила пікантне постільне фото.