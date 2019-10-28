Такі щасливі: Лілія Подкопаєва вийшла в світ з коханим після народження дочки

Лілія Подкопаєва стала все частіше і частіше виходити у світ після народження своєї другої дочки. Нагадаємо, що дівчинка з'явилася на світ 19 вересня. Батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким 41-річна українська спортсменка поки що живе в цивільному шлюбі, у США. Звичайно ж, разом зі своєю мамою живуть і її діти від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагордним - прийомний син Вадим і рідна дочка Кароліна. Лілія рідко показує свою новонароджену дочку. Зате стала все частіше балувати шанувальників фото з рідними!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Подкопаєва опублікувала нове фото зі своїм коханим. При цьому знімок був зроблений в незвичайному місці - в театрі Fox Theatre (Атланта, США). Тут пройшов мюзикл "Зла" (мюзикл авторства Стівена Шварца і Вінні Гольцман, заснований на романі Грегорі Магвайера "Зла: Життя і пригоди Злої Західної Відьми"). Ошатна Подкопаєва зі своїми коханим відвідали цей мюзикл і зробили фото на пам'ять з гімнастом шоу Джастіном Віріком.

Ігор Дубинський і Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва залишила теплий відгук про шоу.

"Я мала задоволення двічі бачити мюзикл "Зла", але завжди є щось нове, що можна побачити. Можливо, саме тому це одна з найбільш знакових бродвейських музичних вистав за останні 16 років. Потрібно дивитися!" - захоплено пише українська спортсменка.

До речі, не так давно Подкопаєва порадувала підписників дійсно рідкісним сімейним кадром, на якому можна побачити всіх - саму Лілію і її цивільного чоловіка, а також дітей від попереднього шлюбу. Тоді зоряна родина відвідала виступ всесвітньо відомого цирку Cirque Du Soleil!

Лілія Подкопаєва з дітьми та цивільним чоловіком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Подкопаєва захопила осінньою прогулянкою з дочкою. На прогулянку Подкопаєва також взяла домашнього улюбленця.