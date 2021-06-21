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Такі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з Горбуновим

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Одеса, Понеділок 21 червня 2021 13:31
Такі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з Горбуновим Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Вагітна третьою дитиною Катя Осадча не сидить на місці - телеведуча продовжує активно працювати і подорожувати. Не так давно вона поєднувала роботу з відпочинком у спекотній Туреччині, а зараз разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила до Одеси.

Яскравими фото з прогулянки по атмосферному місту сімейство поділилося на своїх сторінках в Instagram.

Для літнього променаду теледіва вибрала яскравий і трендовий лук - вільний костюм, що складається з брюк і подовженої сорочки. Синій наряд в білий горошок вона доповнила білими шльопанцями і сонцезахисними окулярами. Волосся Осадча зібрала в хвіст.

Разом з коханим чоловіком вони зробили кілька фото в пам'ятних місцях Одеси, позуючи на тлі пам'яток і в обіймах один одного.

"Прекрасний одеський день! @gorbunovyuriy дякую тобі", - прокоментувала кадри Катя.

Такі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з ГорбуновимТакі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з ГорбуновимТакі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з Горбуновим

Катя Осадча і Юрій Горбунов насолодилися прогулянкою по Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов також виклав кілька знімків з прогулянки. Пара виглядає дуже щасливою і розслабленою.

"І навіщо вам все там, якщо все тут?"- колоритно підписав фото шоумен.

Такі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з ГорбуновимТакі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з Горбуновим

Юрій Горбунов поділився колоритними фото з Одеси (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники почали коментувати барвисті фото і радіти за Катю і Юру.

  • Шо я маю вам сказати: може на Мальдівах і дешевше, але в Одесі є тюлечка
  • Приїздіть ще, Катю
  • Це просто неперевершено
  • Одеса Чудова завжди, ви чудова пара. Душевне фото. Окреме задоволення одеські коментарі
  • Такі щасливі!
  • Красива пара
  • Катя гарнішає з кожним днем!!!
  • Хлопці ви Класні! Зі святом вас, добра та здоров'я вашій родині!

Раніше ми писали, що Катя Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками.

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Катя Осадча Юрій Горбунов ведущая
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