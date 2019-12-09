Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні кадри з близькими людьми

Наталя Водянова, яка обожнює проводити кожну вільну хвилину з сім'єю, минулі вихідні повністю присвятила рідним. Разом з бабусею і дітьми модель провела одну із передсвяткових неділь за веселим зимовим забавам: прикрашала ялинку, веселились і знімала численні сториз. У своєму профілі вона опублікувала масу атмосферних кадрів, написавши під ними: "Це сезон веселощів. Щасливої неділі всім".

Наталя з бабусею (фото: instagram.com/natasupernova)

Сімейні кадри вийшли неймовірно зворушливими. На першому фото Наталія обіймає 90-річну бабусю Ларису Гаврилівну. Нагадаємо, свій день народження вона також зазначала в Парижі. На честь ювілею Водянова влаштувала бабусі пишне торжество з численними гостями, піснями і танцями. А також повела в салон на різноманітні процедури, де їй змінили зачіску.

Та з молодшими дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

На інших знімках, а також в історіях, Наталія позує з 5-річним Максимом і 3-річним Романом. Малюки обіймаються, бігають по будинку і допомагають своїй зірковій мамі прикрашати ялинку. Цікаво, що модель, як завжди, не показала їх лиць, а намагалася знімати так, щоб дітей було видно тільки зі спини.

Сама Наталія для такого вечора одяглася вельми незвично. Вона приміряла довге чорне плаття в підлогу з короткими рукавами-ліхтариками. Родзинку вбранню надавали деталі, а саме принт – яскраво-зелені квіти. Завершували образ коричневі чоботи з широкими халявами на високих підборах. Волосся вона заплела в низький пучок, макіяж зробила мінімальний, а з аксесуарів обрала сережки-кільця.

Шанувальники у відповідь засипали наталю коментарями, захоплючись родинним теплом і затишком кадрів:

Відразу повіяло затишком Щастя всій вашій родині у Новому році

Наташа, так приємно нас на вас дивитися! Відразу ставиться дуже тепло і затишно) Миру і добра вашому дому! І здоров'я бабусі!

Яка у вас чудова сім'я

У бабусі дуже щасливе обличчя! Молодець, Наталко!

Наташа, у вас перші троє дітей блондинчики, а двоє молодших шатени і кучеряві – чудово)

Скріншоти коментарів (фото: instagram.com/natasupernova)