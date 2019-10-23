Щасливі разом: Наталя Водянова показу рідкісні кадри з сімейного відпочинку з дітьми

Наталя Водянова зараз знаходиться на відпочинку разом зі своїми трьома дітьми: Лукасом, Віктором і Невою. А тому кадри зі щасливого сімейного відпочинку на її сторінці все прибувають. Після прибуття в Сочі 37-річна красуня вони всі разом насамперед відвідали команду паралімпійців, а потім вирушили підкорювати гори. Наталя показала фото з парку розваг, де старший Лукас стрибав з тарзанки. Всі четверо в схожих вбраннях викликали захват в мережі, особливо Наталя, яка виглядає, наче старша сестра чи подруга своїх вже досить дорослих дітей.

Наталя та її діти (фото: instagram.com/natasupernova)

Також Водянова намагається по ходу подорожі знайомити дітей з історією і показувати пам'ятки старовини. Але все ж набагато більше їх з дітьми вразила мальовнича природа і знайомство дітей з горцями і їх традиціями. Нещодавно вони змінили локацію, зупинившись в новому місці, і відправилися вивчати місцевість. У сторіз супермодель продемонструвала, як вони весело проводять час: катаються на конях, танцюють разом з місцевими мешканцями, співають пісні і просто насолоджуються величними просторами і свіжим повітрям.

Природа і рідні – найкраща комбінація (фото: instagram.com/natasupernova)

Навіть у подорожі Наталя не стала змінювати звичного смаку, підібравши собі масу стильних нарядів. Наприклад, пару днів тому вона демонструвала блідо-жовтого відтінку комплект: шорти і жакет, які підкреслили її стрункість і в той же час дозволили відчувати себе комфортно за будь-яких обставин. У горах вона змінила його на спортивного крою штани, білу сорочку, легку куртку і білі кеди. Що ж, чудова можливість відпочити від строгих костюмів і вишуканих суконь на вихід, якими сповнена життя супермоделі і філантропа.