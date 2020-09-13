ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Щасливі разом: Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої

Неділя 13 вересня 2020 11:45
Щасливі разом: Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Артисти побували насвяткуванні дня народження теледіви

На днях Катя Осадча відзначила 37-річчя. Привітати її прийшли друзі та колеги, а щаслива іменинниця буквально світилася від радості. У числі запрошених були Потап і Настя Каменських, а співачка поділилася кадрами з і святкування в Instagram.

Так, Настя опублікувала спільне фото з іменинницею і її чоловіком, а також Потапом. До речі, подружжя артистів і подружня пара ведучих дружні, про що теледіва якось розповіла про одному зі своїх ефірів в Instagram.

Настя, Катя і Юрій Горбунов вибрали total white образи, а Потап розбавив свій лук темно-синім піджаком. Настя вирішила розслаблений аутфіт – топ і штани, додавши капелюшок і шльопанці. Іменинниця з гостями позує біля входу в затишне імпровізоване кафе.

Щасливі разом: Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої

Щасливі разом: Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої

Потап і Настя повеселилися на дні народження Осадчій (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливо уважні шанувальники зосередилися на деталях і вирішили, що іменинниця організував "білу" вечірку. До речі, гостей розважав Pianoboy.

  • Такі красиві
  • Дуже класні парі. Добра вам
  • Вечірка в білому
  • Всі в зборі
  • Настюша як завжди прикрасна
  • Які капелюшки! Як вони вам йдуть! Як вони вас прикрашають! Обожнюю капелюшки!

Скріншот коментарів

До речі, Катя Осадча похвалилася розкішним букетом від чоловіка Юрія Горбунова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини шоу-бізнесу Катя ОсадчаНастя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся