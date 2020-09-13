Щасливі разом: Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Артисти побували насвяткуванні дня народження теледіви

На днях Катя Осадча відзначила 37-річчя. Привітати її прийшли друзі та колеги, а щаслива іменинниця буквально світилася від радості. У числі запрошених були Потап і Настя Каменських, а співачка поділилася кадрами з і святкування в Instagram.

Так, Настя опублікувала спільне фото з іменинницею і її чоловіком, а також Потапом. До речі, подружжя артистів і подружня пара ведучих дружні, про що теледіва якось розповіла про одному зі своїх ефірів в Instagram.

Настя, Катя і Юрій Горбунов вибрали total white образи, а Потап розбавив свій лук темно-синім піджаком. Настя вирішила розслаблений аутфіт – топ і штани, додавши капелюшок і шльопанці. Іменинниця з гостями позує біля входу в затишне імпровізоване кафе.

Потап і Настя повеселилися на дні народження Осадчій (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливо уважні шанувальники зосередилися на деталях і вирішили, що іменинниця організував "білу" вечірку. До речі, гостей розважав Pianoboy.

Такі красиві

Дуже класні парі. Добра вам

Вечірка в білому

Всі в зборі

Настюша як завжди прикрасна

Які капелюшки! Як вони вам йдуть! Як вони вас прикрашають! Обожнюю капелюшки!

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До речі, Катя Осадча похвалилася розкішним букетом від чоловіка Юрія Горбунова.