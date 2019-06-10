Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою

Шанувальники пари шалено раді їх щастю
Після завершення 9 сезону популярного ТВ-шоу "Холостяк" головний герой проекту Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова все ще разом - більше того, нещодавно чоловік розповів, що вони вже живуть разом. На своїй сторінці в Instagram він поділився ніжним знімком з коханою, який викликав хвилю розчулення у шанувальників.
На фото Микита і Даша йдуть по вулиці в обнімку, при цьому дівчина щасливо сміється. Пара одягнена в простий повсякденний одяг - Квіткова в коротке біле плаття і кросівки, а Добринін в джинси і футболку.
"Хочу завжди з тобою ось так гуляти в обнімку і жмуритися від сонця. А більше мені нічого й не треба", - зворушливо підписав публікацію дев'ятий Холостяк.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Підписники радіоведучого залишили багато зворушених коментарів, радіючи, що він знайшов свою любов і бажаючи парі всього самого кращого.
Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, Даші 20 років, і вона стиліст по волоссю з Києва.
Нагадаємо, раніше дев'ятий Холостяк Микита Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу.
А ще ми писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарію Квіткову.