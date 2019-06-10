Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою

Після завершення 9 сезону популярного ТВ-шоу "Холостяк" головний герой проекту Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова все ще разом - більше того, нещодавно чоловік розповів, що вони вже живуть разом. На своїй сторінці в Instagram він поділився ніжним знімком з коханою, який викликав хвилю розчулення у шанувальників.

На фото Микита і Даша йдуть по вулиці в обнімку, при цьому дівчина щасливо сміється. Пара одягнена в простий повсякденний одяг - Квіткова в коротке біле плаття і кросівки, а Добринін в джинси і футболку.

"Хочу завжди з тобою ось так гуляти в обнімку і жмуритися від сонця. А більше мені нічого й не треба", - зворушливо підписав публікацію дев'ятий Холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Підписники радіоведучого залишили багато зворушених коментарів, радіючи, що він знайшов свою любов і бажаючи парі всього самого кращого.

"Щасливі разом!!!"

"Ви молодці, щастя вам"

"Ви ідеальна пара"

"Як же прекрасно любити"

"Пара року! Я вас обожнюю"

"Нарешті Микита знайшов своє щастя"

"Виглядаєте гармонійно"

"Які ж ви гарні щастя вам, хлопці"

"Микита, поруч з Дашею Ви щасливі, і це видно не дивлячись на злі язики"

"У вас усмішки однакові"

"Це так милощастя вам)"

"Ви справжні,закохані, милі.Такими залишайтеся завжди"

"Відмінно виглядаєте)"

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, Даші 20 років, і вона стиліст по волоссю з Києва.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше дев'ятий Холостяк Микита Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу.

А ще ми писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарію Квіткову.