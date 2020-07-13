Щасливі разом: Ешлі Грем розчулила зворушливими відео з 6-місячним сином і чоловіком

Молода мама Ешлі Грем – справжнє джерело знань про догляд за малюком, і вона не перестає ділитися досвідом. 32-річна модель протягом вагітності, а потім і після пологів «доповідала» ситуацію зі своєю дитиною. Вона демонструвала, як змінилося її тіло, як їй вдалося повернутися в форму, як вона годує сина грудьми в громадських місцях і там же змінює йому підгузки. Зараз малюк уже підріс, і мамі стало трохи легше. Британська зірка радісно повідомила в своїх сторіз, що Айзеку Менелікку Джованні днями виповнюється півроку. А також що він вже спить сам, що стало справжнім подарунком для мами.

Ешлі Грем з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі запостила кілька зворушливих відео, на яких присутній її чоловік Джастін Ервін, а також малюк. Батько розмовляє з сином на італійській мові, що особливо розчулило шанувальників пари. Щасливі батьки грають з малюком і купають його в басейні. Також Грем знову продемонструвала, як годує дитину грудьми. «Мій Айзек Менелік», – коротко написала дівчина. Мережа у відповідь просто вибухнула приємними словами. Багато фанати відзначили, як подорослішала дитина. Інші – що син дуже схожий на тата. Що ж, і те, і інше чиста правда. Не обійшлося і без компліментів ідеальній матусі Ешлі Грем, а також привітань молодим батькам.

Син пари помітно підріс (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі народила свого первістка 18 січня 2019-го року, але повідомила всім радісну новину тільки через кілька тижнів. Пізніше вони з чоловіком записали подкаст, де розповіли подробиці пологів. Модель народжувала вдома, в компанії свого чоловіка. Цей досвід вона називає вона найпрекраснішим у світі. Джастін зізнався, що дуже переживав і не знав, чим допомогти коханій дружині.