Щасливі разом: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розчулили веселими сімейними танцями

Дженніфе Лопес з сім'єю (фото: instagram.com/jlo)

Пара явно не сумує!

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес – одна з найбільш міцних пар шоу-бізнесу. Майбутнє подружжя, яке поки що встигло лише побратися, не втомлюються визнаватися один одному в любові. Також вони обожнюють показувати спільні фото, відео і всіляко знайомити шанувальників зі своїм життям. Так, нещодавно знаменитості представили світу нового члена своєї родини. Ним стало щеня, якого вибрав син співачки Макс. НА честь Дня батька в блогах Дженніфер і Алекса з'явилася маса зворушливих моментів. Але навіть у будні зірки живуть не менш яскраво.

Алекс з сім'єю (відео: instagram.com/arod)

Так, коханий співачки кілька годин тому опублікував відео, на якому він виконує запальні танці, поки діти грають на музичних інструментах, а Лопес співає. «Ось як ми ставимося до повернення бейсболу!», – написав він. Мережа у відповідь вибухнула коментарями. Багато хто не втомлюються розчулюватися, яка дружна і любляча сім'я в Алекса. «О боже, я просто закохана в твою сім'ю», «Я обожнюю цю сім'ю дуже сильно», «Ця сім'я – просто мета», «Моє серце розтануло», «Алекс такий кумедний», «Нам подобається ваша талановита родина»...

Сімейні фото Лопес завжди виходять милими (фото: instagram.com/arod)

Нагадаємо, Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес, які довго томили невідомістю шанувальників, нарешті визначилися з датою весілля. Як повідомляло видання Us Weekly, 50-річна Дженніфер Лопес і 44-річний Алекс Родрігес збираються узаконити свої стосунки одразу після закінчення карантину і відкриття кордонів. А торжество молодята влаштують в Італії. Свято, як запевняють наближені до парі особистості, вже було повністю організовано, планировано і навіть проплачено. Але через поширення коронавіруса його довелося відкласти. Щоправда, плани знаменитостей могли знову змінитися у зв'язку з ситуацією в світі. Але, схоже, у статусі закоханих Алекс і Дженніфер також не нудьгують.

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Автор: Lite