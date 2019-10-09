Щаслива Тодоренко з сином влаштувала насичену прогулянку по Вероні

Регіна Тодоренко не звикла сидіти на місці – її невгамовної енергії вистачає на авторські проекти, інтерв'ю, зйомки для глянцю і в рекламних кампаніях відомих брендів, обличчям яких вона є. Ведуча не забуває і про улюблені подорожі, адже недарма славу їй принесла саме тревел-шоу "Орел і Решка", тому знаменитість використовує будь-яку можливо відвідати цікаві куточки Європи і не тільки. Що говорити, якщо навіть весілля з Владом Топаловим вона зіграла в Італії. Так, Регіна вирушила у Верону, де побувала на показі відомого італійського бренду Calzedonia.

В європейське місто вона приїхала не сама, а з сином Михайлом. Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото у вільній чорній футболці з логотипом авторського шоу "П'ятниця з Регіною" і короткій спідниці в клітку на гудзиках. Вона доповнила стріт-стайл лук кросівками світло-бірюзового відтінку.

Шанувальники не упустили можливості відпустити на адресу Регіни щирі компліменти.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"10 місяців потому": Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Танеш на очах, дуже добре виглядаєте

Ух, які ніжки

Регіночка, мила Ви

Красива

Класно виглядаєш

Клас

Регіна ти схудла дуже!

Скріншот коментарів

Також ведуча показала свою прогулянку по Вероні в сторіз російської версії журналу GLAMOUR. Вона вбралася в вільну білу сорочку і укорочені брюки лляного кольору, доповнивши повсякденний образ кросівками. "Перша зупинка – Колізей, в якому відбуваються неймовірні концерти оперних співаків", - підписала кадр Регіна.

Далі вона не змогла собі відмовити в задоволенні відвідати будинок Джульєтти. "Насолоджуємося прогулянкою по Вероні разом з сином", - підписала наступне фото зірка. Крім того, Регіна прокотилася по місту на екскурсійному трамваї.

Регіна Тодоренко гуляетт по Вероні (фото: instagram.com/glamour_russia)

А ввечері дівчина з зачіскою і святковим макіяжем вирушила на модний показ. Вона обрала плаття, піджак, а також захопила на захід туфлі на шпильці, а сама добиралася до місця проведення в зручному взутті. Ведуча повідомила, що серед гостей зустріла дружину Венсана Касселя, супермодель Тіну Кунаки, а також взяла інтерв'ю у відомого фешн-блогера К'яри Ферраньї.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/glamour_russia)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про чарівну сили перевтілення і красу жінки.