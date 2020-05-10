Щаслива Лілія Ребрик поділилася дієвим лайфхаком для мам і зачарувала сімейними фото

Лілія Ребрик – щаслива мама двох чарівних дочок: Діани і Поліни. Нещодавно молодша дівчинка відсвяткувала свій другий день народження. Батьки влаштували дитині незабутнє яскраве свято. Тепер же прийшла черга привітати і саму теледіву, адже 10 травня в Україні відзначають День матері.

В честь свята Лілія опублікувала добірку знімків. На першому вона позує в светрі ніжно-рожевого кольору і джинсах з оберемком білих троянд. Також серед кадрів є фото з доньками Поліною і Діаною і з батьками.

"Чи ідеальна я мама?.... ТАК! Я скажу більше: я перекона, що кожна мама ідеальна! І це зовсім не означає, що діти в такої мами завжди спокійні, слухняні, ніколи не вередують, коротше кажучі, такі, що хоч бери і на обкладинку журналу друкуй! Ні, це не так!" - запевнила теледіва.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Так Лілія звернула увагу шанувальників на фото з донькою Поліною. Дівчинка плаче, поки мама незворушно поправляє їй волосся. Ведуча розповіла історію створення знімка.

"Це в молодшої доньки ідеальної мами істерика просто під час фотосесії! Можете собі уявити, які "бурхливі" емоції у мене всередині?! (Хоча зовні я зберігаю непохитність, так вміє лише ідеальна мама). Бо що я зроблю за хвилину?" - задала риторичне запитання ведуча.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Вона поділилася власною дієвою схемою, як швидко заспокоїти дитину і розповіла, що значить для неї бути ідеальною мамою.

"Легше за все - просто вибухнути емоціями. О, ні! Це не про мене. Я не вибухну від емоцій! Я просто переключу увагу своєї дитини( "ой дивись: песик біжить, пташка летить, повзе мурашка, що завгодно..."), бо знаю точно, що це - найкращий спосіб заспокоїти мою дворічну Полю! Це маленька, але дуже дієва дрібничка у нашому всесвіті спілкування з донечками, але ця дрібничка - про те, як важливо знаходити підхід до своєї дитини. Адже Ідеальність мамі - це відчувати свою дитину зсередини, з самої душі, приймати її будь-якою і любити її завжди і попри все. І неважливо - доросла вона чи зовсім маленька. Бо для наших мам - ми завжди діти", - написала вона.

Фото: Лілія Ребрик з доньками і родителми (instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія не упустила можливості привітати свою маму і закликала підписників зробити те ж саме. "Ці квіти для тебе, Мамо. Обійміть сьогодні своїх мам! Скажіть їм зайвій раз, як любіть їх! Адже всі мами - ідеальні! Зі святом!" - звернулася вона.

Раніше Лілія Ребрик підкорила весняним фотосетом в сонячному легкому платті.