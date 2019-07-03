"Щаслива, що знайшла його": Каменських зворушила неймовірно ніжним зізнанням

Потап і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася важливими думками про підтримку у відносинах

Настя Каменських знову і знову зачаровує шанувальників романтичними фото з Потапом. Нагадаємо, що весілля зіркової пари відбулася 23 травня. З тих пір музиканти з радістю діляться з шанувальниками різними моментами спільного життя.

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала великий пост, присвятивши його своєму коханому. Співачка поділилася своєю думкою на тему того, наскільки у відносинах важлива підтримка коханої людини.

"Мабуть, найголовніше у стосунках крім любові і інтимної близькості - це підтримка! Адже кожній людині важливо чути: "Ти молодець! Ти все зможеш. У тебе вийде!". Підтримувати теж треба вміти, а якщо в родині це було не прийнято, тоді потрібно навчиться це робити! Підтримка - це розуміння, а розуміння поєднує в собі безліч функцій. Наприклад, йти на компроміси і вміння поставити себе на місце іншої людини", — пише Настя.

Також співачка зазначила, що на її думку, нас всіх створили так, щоб ми шукали по всьому світу свою половинку. І співачка впевнена, що їй вдалося її знайти! Чого вона тепер бажає кожному.

"Нас створили так, щоб шукати по всьому світу свою ідеальну половину. Переживати з нею любов, пристрасть, всі негаразди і сльози, розуміти, приймати і підтримувати. Моя знаходилася занадто близько і я щаслива, що знайшла його. Бажаю кожній людині знайти свою любов, цінувати і берегти її!" – підсумувала Настя.

Свій зворушливий пост співачка супроводила дуже "інтимним" фото з Потапом. Пара сидить на сходинках між зйомками якогось чергового проекту або між виступами. Настя сидить спиною до камери. Її підтримує Потап, ніжно дивлячись на кохану.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Як же це мило"

"Я не знаю що мені робити з цією бідою, підкорив мене чоловік з лисою головою))"

"Дуже ніжні"

"Такі класні) Гарно, що стосунки вже на такому високому рівні!"

"Настя, янголятко цього світу"

"Повністю з Вами згодна"

"Ну так. Головне знайти свою половинку і підтримку від неї"

"Як це красиво"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Каменських захопила витонченою фігурою на зйомках Х-фактора. Співачка є одним з членів журі нового сезону популярного талант-шоу. Настя з'явилася в ефектному образі в брюках з баскою.

До речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.